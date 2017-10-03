Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılar ishalle mücadele ediyor

03.10.2017 22:46:28

Birleşmiş Milletler (BM), Arakanlı sığınmacıların barındığı Bangladeş'teki kampta son bir haftada 4 bin 800 ishal vakasına rastlandığını, salgının önlenmesi için önlem alındığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rohingyaların Myanmar'dan Bangladeş'e göçlerinin devam ettiğini ve 25 Ağustos'tan bu yana göç edenlerin sayısının son 24 saat içinde 2 bin kişi artarak 509 bine ulaştığını söyledi.

Dujarric, Bangladeş'e sığınan Arakanlıların barındığı kampların kapsadığı alanın da 889 futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını aktardı.

Sığınmacıların barındığı kamplarda ishal salgının baş gösterdiğini ifade eden Dujarric, son bir haftada 4 bin 800 civarında ishal vakasının rapor edildiğini, BM kuruluşlarının yerel kurumlarla salgını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Diğer bir salgın tehlikesi olan koleraya karşı da Bangladeş Sağlık Bakanlığının sığınmacılara aşı sağladığını anlatan Dujarric, BM'nin de bu kampanyaya destek verdiğini sözlerine ekledi.