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Balıkesir Karapürçek Mahallesi’nde dere yatağına zirai ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya 548 bin 48 TL para cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Ekipleri, Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’ndeki dere yatağında oluşan kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine harekete geçti.

2022-09-04 14:55:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki dereyatağında meydana gelen kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine anında harekete geçti.

Bakanlık denetim ekipleri, bölgede yaptıkları inceleme sonucu mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune alarak akredite laboratuvarına teslim etti. Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri sonucunda ise dere yatağındaki kırmızı renkli kirliliğe Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Bakanlık ve belediye ekipleri, kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi'ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden buyana aralıksız sürdürürken vidanjörlerle çekilen kirlilik bölgedeki su arıtma tesisine götürülüyor.

Yapılan denetimlerde, derenin kanalizasyon deşarj noktasına yakın bölgelerinde kısmi balık ölümlerininde görüldüğü belirtildi.

Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karapürçek Mahallesi'ndeki derede meydana gelen kirliliğe neden olan zanlı İ.D.'ye 548 bin 48 TL idari para cezası uyguladı ve zanlı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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