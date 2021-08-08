Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: Ölü sayısı 15'e yükseldi
Balıkesir-Edremit kara yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi çevre yolu kavşağında Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada, hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 15 yükselirken, tedavileri devam eden 17 yaralıdan 3'ü taburcu oldu. 14 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yolcunun cenazeleri, hastanelerde yapılan teşhis sonrası yakınlarına teslim ediliyor. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne çağrıldı. Hastanedeki 7 cenazenin teşhis işlemleri tamamlanırken, bir cenaze ise ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen, hayatını kaybeden yolcuların yakınları fenalık geçirdi, gözyaşlarına hakim olamadı.