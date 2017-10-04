Balıkesir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
04.10.2017 10:58:02
Ziya B'nin kullandığı 10 UL 203 kamyon ile Adem Ayan yönetimindeki 10 ZH 385 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Sındırgı karayolu Bigadiç yol ayrımında çarpıştı.
Sürücü Ayan kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta sıkışan sürücünün eşi Nimet Ayan ise Bigadiç Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ayan, 112 Acil Servis ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.