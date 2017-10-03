Balıkesir'de 14 kaçak göçmen yakalandı
03.10.2017 17:46:22
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 14 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Badavut sahili açıklarında şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan göçmenler, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 14 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Badavut sahili açıklarında şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan göçmenler, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı.
Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kaçak göçmenler, yasal işlemleri yapılmak üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.