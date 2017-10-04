04.10.2017 12:22:10

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Çanakkale'de son günlerde havaların da soğumasıyla balık fiyatları tavan yaptı. Geçtiğimiz yıl fiyatı 5 TL'ye kadar düşen palamut, balık tezgahlarında boyutuna göre adedi 20-30 lira arasında satılırken, lüfer ise kilosu 100 liradan satılıyor.1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' dedi. Çanakkale'de son günlerde havaların da soğuk olmasıyla birlikte balık fiyatları el yakıyor. Geçtiğimiz yıl fiyatı 5 TL'ye kadar düşen palamut bu yıl kıt olması sebebiyle balık tezgahlarında boyutuna göre tanesi 20, 25, 30 liradan satılıyor. Lüfer kilosu 100 liradan satılırken, uskumru, çipura, levrek 40 liradan, hamsi 20, istavrit 15 lira, sardalya 10 liradan satılıyor.FİYATLAR NE ZAMAN DÜŞER ?Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Hasan Uysal, "Mevsim başladı. Malum 27 Eylül kestane karası. Kestane karası bu sene zamanında yaptı. Yaklaşık 3-4 gündür havalar esiyor. Bu nedenle biraz balık fiyatları yüksek ama Ekim ayı içerisinde biraz daha uygun olmasını düşünüyoruz açıkçası. Yine de bugün palamutlar 15 lira 20 lira, sardalya 10 lira, sardalya hala daha yenilebilecek tarzda balık. İstavrit 15 lira, hamsi 15 lira 20 lira. Havalar biraz daha uygun olursa tekneler daha iyi ava çıkabilecek. Fiyatların bu önümüzdeki hafta biraz daha uygun olacağını düşünüyorum. Palamut şuanda mevsim normallerinin üzerinde. O da niye? Hava esiyor, biraz kıt olduğu için. Lüfer daha yeni mevsim başlangıcı, turfanda. Turfanda olduğu için bugünlerde kilosu 100 liradan satılıyor. İstanbul'da tanesi 40 lira, 50 lira daha yüksek. Ekim ayı içerisinde lüferin fiyatının biraz daha uygun olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce / İHA)