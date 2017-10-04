Bale pabuçları Zorlu'da da dans edecek

04.10.2017 10:48:42

Uzun süredir eserlerini Kadıköy Süreyya Operası'nda sahneleyen İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Uyuyan Güzel" balesiyle 18 ve 20 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde seyircinin karşısına çıkacak.

İDOB, 2017- 2018 sanat sezonunda bale izleyicisinin büyük salon hasretini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde vereceği beş temsille gidermeye çalışacak.

İDOB'un Zorlu PSM'deki bale temsil serisi geçen sezon büyük beğeni ve övgü alan "Uyuyan Güzel" balesinin iki temsiliyle başlayacak.

İlk temsilin sahneleneceği 18 Ekim için Kremlin Balesi'nin prima balerinası Joy Womack konuk sanatçı olarak izleyicilerin karşısında olacak. İkinci temsil de 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bale sanatçısı Womack, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Bolşoy Bale Akademisi'nin ana eğitim programından mezun ilk Amerikalı olan 22 yaşındaki sanatçı, aynı zamanda Bolşoy Balesi ile sözleşme imzalayan ilk kadın Amerikalı balerin.

Paris ve Hong Kong'da 2011 ve 2013'te düzenlenen bale yarışmalarında Grand Prix ödüllerinin sahibi olan sanatçı, Temmuz 2016'da Varna'da yapılan Uluslararası Bale Yarışması'nda da gümüş madalya kazandı.