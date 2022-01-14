Balat'ta ünlü dizinin de çekildiği binada yangın

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışması yaptı.

Mahalle sakini Özkan Kılıç, "Ne olduğunu anlamadık. Çukur dizisini çekildiği yerde yangın çıkmış. İtfaiyeler geldi. Şimdi müdahale ediyorlar. Çekimler bitmişti zaten. Anı olarak kullanılıyordu. Yukarıdan çıktığını söylüyorlar. Ev olarak kullanılıyordu yukarısı. Kahve sahibinin eviydi" dedi.

Hikmetullah Gündağ ise, "Kahve sahibi arkadaşımız elektrik gidince 'Şalteri kaldırsanıza' dedi. Şalteri kaldırınca evin tutuşmaya başladığını söyledi. Ev yanmaya başladı. Kendini dışarı attı. Mahsur kalan yoktu. Yangın yandaki birkaç binaya da sıçradı" dedi