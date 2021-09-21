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Bakırköy'de otomobili görenler gözlerine inanamadı

Bakırköy'de ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ön lastiği park halindeki aracın lastiklerine çarpan otomobil, savrularak ters döndü. 10 gün önce aldığı otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü Gülin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

Bakırköy'de otomobili görenler gözlerine inanamadı
21.09.2021 10:34:00
Bakırköy'de otomobili görenler gözlerine inanamadı

Kaza, Ataköy 7-8 kısım Lale Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsü Gülin Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EKY 884 plakalı otomobilin ön lastiği park halindeki bir otomobilin lastiklerine çarptı. Savrulan otomobil ters dönerken sürücü Doğan, hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

 
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Bakırköy'de otomobili görenler gözlerine inanamadı

Özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavi altında olan baba, otomobilin başından ayrılmadı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

 
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Bakırköy'de otomobili görenler gözlerine inanamadı

Kaza yapan kadının babası Doktor Varlık Doğan, "Kızım arabayı kullanıyordu. Ben hastanedeydim, haber verdiler, geldim. Anladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lastiğine vurmuş çok düşük hızda olmasına rağmen takla atmış. Durumu iyi. Arabayı yeni almıştı, 10 gün önce aldı. Kimseye zarar vermedi, durumu iyi önemli olan o" dedi.

 
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Bakırköy'de otomobili görenler gözlerine inanamadı

Bir mahalle sakini, "Bilmiyorum çok şaşırdım. 30 yıldır buradayım ilk defa böyle bir şey gördüm. İmkansız böyle olmaması lazım. Şurada bu araç nasıl uçar" diye konuştu.

 

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