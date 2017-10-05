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Bakırköy'de 7 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik Bakırköy'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bakırköy'de 7 adrese eş zamanlı operasyon
05.10.2017 09:27:52


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 7 adreste eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Osmaniye Mahallesi, Aralık Başı Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katına özel harekat timleri ile birlikte giren polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.



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