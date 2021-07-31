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Bakan Soylu: Konya'daki olay Kürt-Türk meselesi değil

11 yıllık bir husumetİçişleri Bakanı Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, 'Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir.' dedi.

2021-07-31 01:00:17
Köyceğiz yangınında 4 sabotajcı aranıyor

Köyceğiz yangınında 4 sabotajcı aranıyor

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Köyceğiz'de çıkan orman yangınına ilişkin, ellerinde benzin bidonlarıyla ormana saldırı düzenleyen dört kişinin vatandaşlar tarafından görüldüğünü belirterek, şüpheli kişilerin arama faaliyetinin vatandaşların da katılımıyla sürdürüldüğünü belirtti
Marmaris'in kahraman gencinin ailesi gururlu

Marmaris'in kahraman gencinin ailesi gururlu

Oğlu Şahin Akdemir'in yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürdüğünü anlatan Akdemir, şunları kaydetti: 'Dün de müdürlerine söyleyip, su ve ayran götürmeye gitti. Fedakardı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. Dünkü yangının söndürülmesine katkı yapmak için gitmişti. Orada şehit oldu. Merttir, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım' demişti. 'Hakkari'de terörle mücadele ettim, burada yangına gereken müdahaleyi yaparım' demişti. Hakkari Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlamasından dolayı hafif yaralanmıştı. 2018'de trafik kazası da geçirdi, onlara direndi ama dün şehit oldu. Dün Köyceğiz'de saat 05.45'te Marmaris servisine yetiştirdim, servisine bindirdim, gitti.'
Faruk Nafiz'in şiiri Azerbaycan kanalında

Faruk Nafiz'in şiiri Azerbaycan kanalında

Faruk Nafiz'in şiiri Azerbaycan kanalında
Manavgat'ta hastanede tedavi olanlar konuştu

Manavgat'ta hastanede tedavi olanlar konuştu

Manavgat'taki yangında hastanede tedavileri sürenler yaşadıklarını anlattı
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