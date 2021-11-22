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Bakan Soylu ile CHP'li Özkoç arasında gerginlik: ''Gevrek gevrek gülüyorsun! ''

Meclis’te İçişleri Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili yapılan görüşmelerde, muhalefet vekilleriyle tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonu terk etti.

2021-11-22 12:56:25

BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının 2022 bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi.

Bunun üzerine Bakan Soylu, CHP'li vekillere sert sözlerle cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Süleyman Soylu, bu sırada gülen CHP'li sert tepki gösterdi. “PKK'nın geldiği nokta hoşunuza gitmiyor' diyen Soylu, CHP'li Engin Özkoç'a, 'Orada evlatlarımız şehit veriyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun' diye çıkıştı. 

'TERÖRLE MÜCADELE ETMEMİZ HOŞUNUZA GİTMİYOR'

Bakan Soylu CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Sürekli oradan gülmeyin, densiz. Ben terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum.

El sallama, parmak sallama! Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun.

'PKK'YA HER EVDEN OY İSTEDİĞİNİZİ UNUTMADIK'

PKK'ya her evden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi" ifadelerini kulandı.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle oturuma ara verildi.

 

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