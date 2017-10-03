Bakan Soylu'dan 'nüfus hizmetleri' açıklaması

03.10.2017 18:08:09

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlendirme işlemleri müracaattan tören yerine, düzenlenecek belgeden nikahı kıyacak memurun giyeceği kıyafete kadar belediye memurunun uyguladığı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerini aynen il ve ilçe müftüleri de uygulayacak, yapılacak evlendirmelerde hiçbir farklılık göstermeyecektir" dedi.Bakan Soylu, İçişleri Komisyonu üyelerine Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Soylu, tasarıda elektronik ortamda bulunan aile kütüklerinde kişiye ait tek kayıt tutulacağını belirterek, "Kişi ve olayların kayıtlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ilişkilendirilmesi, nüfus kayıtlarıyla ilgili bağın kurulması, mükerrer kayıtların önlenmesi ve tüm işlerde teknik denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Bu tasarı ile teknolojik imkanlarda kullanılarak bürokrasinin azaltılması, hizmet sunumunda etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, iş süreçlerinin basitleştirilmesi ve kısaltılması, bazı işlemlerin online olarak verilmesi, fiili durumlara hukuki işlerlik kazandırılması bu tasarıyla hedeflenmiştir. Tasarıyla hastanelere, mahkemelere, dış temsilciliklere ve evlendirme memurluklarına elektronik ortamda bildirme ve nüfus olaylarının tescili yetkisini veriyoruz. Bu sayede adı geçen nüfus olaylarının nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamda kolayca tesciline imkan sağlıyoruz. Yazım ve imla hatası bulunan veya problemli isim ve soyadlarının mahkeme kararına gerek kalmadan değiştirilmesi imkanı veriyoruz" ifadelerini kullandı.(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan /İHA)Soylu, il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:"Bugün sizlere sunduğumuz tasarı ile, il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memur görev ve yetkisi verilerek bu saha genişletilmektedir. Nikahın şekliyle ilgili bir düzenleme yoktur, sadece nikahı kıyacak devlet memurlarına ilave söz konusudur. Türk medeni kanunu ve evlendirme yönetmeliği hükümlerine göre, evlendirme memurunun kamu görevlisi olması zorunludur. Her vatandaşımız kanuni şartlara uymak kaydıyla nikahını dilediği evlendirme memurluğuna kıydırma, hak ve yetkisine sahiptir. İsteyen Belediye Evlendirme Memurluğu'na isteyen Nüfus Müdürlüğü'ne, isteyen muhtarlıklarda isteyen il ve ilçe müftülüklerinde evlendirme işlemlerini yaptırabileceklerdir. Ayrıca evlendirme işlemleri belirli yasal kurallar ve formalitelere uyularak yapılabilen bir işlemdir. Tasarıda buna ilişkin bir değişiklik söz konusu değildir. Evlendirme işlemleri müracaattan tören yerine, düzenlenecek belgeden nikahı kıyacak memurun giyeceği kıyafete kadar belediye memurunun uyguladığı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerini aynen il ve ilçe müftüleri de uygulayacak, yapılacak evlendirmelerde hiçbir farklılık göstermeyecektir."