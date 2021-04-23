Bakan Soylu’dan ''Faruk Fatih Özer'' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le fotoğrafı için açıklama yaptı.

Yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar dolarlık kripto parasıyla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum” dedi.

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.