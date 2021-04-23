Bakan Selçuk’tan çocuklarla 23 Nisan buluşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden çocuklarla çevrimiçi olarak bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 81 ilden çocuklarla çevrimiçi buluşmada bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk meclisin kuruluşu ile ilgili tarihi bilgiler vererek, “Mecilisimiz'in kurulması çok önemli bir dönüm noktasıdır. O yüzden kutlanması gereken bir bayramdır. Siz çocuklarımız için de önemli bir bayramdır. Cumhuriyet'in kurulması için ilk adım meclisin açılmasıydı. Siz de bizim geleceğimizin ilk adımı ve geleceğimizsiniz.” dedi.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“23 Nisan kutlamalarında geçen yıl ve bu yıl biraz buruk olduğunuzu biliyorum. Salgın nedeniyle okuldan uzak kaldınız. Gönülünüzce eğlenemediniz. Bu yıl da 23 Nisan'ı okul bahçelerinde kutlayamıyorsunuz. Her sıkıntının bir sonu vardır. Bu hasret bitecek, yakında okullara geri döneceğiz. Bahçelerde kutlayacağız.“

“Salgın nedeniyle evde geçirdiğiniz bu günleri iyiliğe çevirmeniz gerekiyor. Madem evde kalıyoruz, en güzel kıyafetlerinizi giyip arkadaşınızla bayramlaşabilirsiniz, TBMM'nin önemini okuyup öğrenebilirsiniz, 1920 Ankara'sının fotoğraflarına bakabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Dersiniz olmadığında, boş zamanlarınızda dersleriniz olmadığında ekrandan uzaklaşmanızı istiyorum.”

"YARININ SAHİBİ SİZSİNİZ"

“Değerli evlatlarım, biz de sizler gibi 23 Nisan'ı kutlayan çocuklardık. Artık görevleri devralma sırası bize geldi. Biz büyükler 23 Nisan'da hep şunu hatırlıyoruz. Çocuklarımız bir gün büyüyüp doktor olup bizi tedavi edecekler, mühendis olup evlerimizi yapacaklar, arabaları kullanacaklar. Bu ülkenin geleceği, yarınların sahibi sizsiniz çocuklarım. Size güveniyoruz. Sizin için çalışmak bizim görevimiz, milletimize borcumuz. Sizin için attığımız her adım sizlerin şahsında bu vatanı sevmekle alakalı.”

“Salgın süresince eğitimden uzak kalmamanız ve yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Sizin iyi olmaya mutlu kalmaya niyet etmeniz gerçekten çok kıymetli. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın, ayaklarınızı yere basın. Çirkinden önce iyi ve güzel olana odaklanın. Çok çok okuyun lütfen. Bizi okumak ve anlamak sistemimizi ilerletecek olandır. Sıkıldığınızda en sevdiğiniz yerden yeniden başlayın. Büyüklerinizden yardım isteyin. Düşerseniz, güçlenip tekrar ayağa kalkın. Ama hep dürüst olun”

“Meclisimiz ve Cumhuriyetimizle gurur durmanız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün size verdiği değeri hep hatırlamanızı istiyorum. Atatürk de yüzünüzün gülmesini isterdi biz de istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Başta öğrencilerim, velilerimiz ve öğretmenlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramı kutlu olsun”

"HAYALİM ÖĞRETMEN OLMAKTI"

Türkiye'nin dört bir yanından katılan öğrencilerin şiirlerini okuduğu, şarkılarını söylediği ve müzik aletlerini çalarak kutlama yaptığı çevrimiçi buluşmada öğrencilerden gelen “En büyük hayaliniz neydi” sorusuna Bakan Selçuk, “Hayallerim çok değişiyordu. İlk önce tır şoförü olmak istemiştim sonra öğretmen. Onu da oldum” yanıtını verdi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Selçuk'a bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet eşlik etti. Selçuk, Anıtkabir ziyaret boyunca ellerinde Türk bayrağı taşıyan Keçiören Kalaba Anaokulu öğrencisi Sarp Kerimoğlu ve Arya Çetinkaya ile yan yana yürüdü. Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

"18 MİLYON ÖĞRENCİM ADINA HUZURUNUZDAYIM"

Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 18 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin, hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır.”

HER GÜN HÜRMETLE ANMAYI SÜRDÜRECEK

Selçuk, Atatürk'ün çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiğini ve çocuklara 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiğini hatırlatarak, bu yüzden onların kendilerini değerli gördüğünü, geleceğe umutla baktığını ifade etti.

Çocukların bugün güçlüklerin karşısında yılmamaları gerektiğini Atatürk'ü örnek alarak idrak ettiğini ve güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlandığını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

“Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan eğitimin hiçbir alanında geri kalmayacak, bilimde ve teknolojide başarılar elde etmeye, daima göklere yani istikballerine umutla bakmaya devam edecek. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil, her gün hürmetle anmayı, işaret ettiğiniz evrensel ilkeler ve fikirler ışığında azimle yürümeyi sürdürecek. Bu vesileyle şehitlerimizi ve şahsınızda gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.”

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu. Ziyareti öncesi Anıtkabir'de dezenfeksiyon çalışması yürütüldü ve askerler nöbet değişimi yaptı. Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.