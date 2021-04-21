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Bakan Selçuk açıkladı: Sınavlar ertelenebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 'Eğer hocalarımız '3 Mayıs’taki sınavların ertelenmesi gerekir' derse, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.' İfadelerini kullandı.

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21.04.2021 11:16:00
Bakan Selçuk açıkladı: Sınavlar ertelenebilir

Bakan Selçuk'un açıklamalarından stır başları:

(3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili) Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor.

3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.

 Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.

Ayrıntılar Gelecek...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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