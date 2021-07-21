Bakan Pakdemirli'den 'hayalet ağlar' dalışı

Balıkçıların avlanmak için denize bıraktığı ancak fırtına, kayalığa takılma gibi çeşitli nedenlerle denizde kalan ağlar 'hayalet ağ' olarak adlandırılıyor. Bu ağlar denizlerde kaldığı süre boyunca uzun zaman çürümeden deniz canlılarını avlamaya ve çevreye zarar vermeye devam ediyor. Bakan Pakdemirli dalışın ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ki sene önce başlattığımız proje, 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi.' Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Tekrar Marmara Denizi'nde, Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak, hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk, yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık.'