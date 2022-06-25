Bakan Murat Kurum, Isparta'da Toplu Açılış ve Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta’da “Toplu Açılış Töreni” ve “Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni”ne katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmadaEnerji Bakanlığı ile birlikte 18 ilde devlete ait 750 milyon metrekare, 750 bin dönüm arazisini; güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için kullanıma açtıklarını belirterek “Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde, enerji ihtiyacının karşılanmasında Allah’ın izniyle bambaşka bir yükseliş dönemine geçiyoruz. İnşallah bu projeleri arttırdığımızda; kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üreteceğiz. Türkiye’yi enerji üstünden sıkıştıran tüm tehditlere karşı her zamankinden çok daha dirençli, çok daha güçlü olacağız.” ifadesini kullandı.

Fidan dikimi, temel atma, toplu açılış töreni ve çeşitli ziyaretler için Isparta'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yatırım değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını gerçekleştirdi, Karaağaç Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarıyla buluşturdu.

Bakan Kurum,konuşmasında verdikleri sözleri tutmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek bugüne kadar TOKİ Başkanlığı ile 4 bin 204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, millet bahçesi, camii ve dükkanlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“Isparta'mıza 20 Yılda 18 Milyar Lirayı Aşkın Yatırım Yaptık”

Son 20 yılda Isparta'ya 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını hatırlatan Bakan Murat Kurum, Bakanlık olarak da 4 milyar liralık proje ürettiklerini, üretmeye de devam ettiklerinin altını çizdi. Bakan Kurum, şu anda 70 milyon m²büyüklüğünde 447 millet bahçesi projesi olduğunu belirterek bunların 132'sinin yapımının tamamlandığını hatırlattı, Isparta'da ise toplam büyüklüğü 273 bin m² olan 5 millet bahçesi projesinin olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, bugüne kadar TOKİ Başkanlığı ile Isparta'ya toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 4.200 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, millet bahçesi, camii ve dükkânlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururu içerisinde olduklarını ifade etti. Bakan Murat Kurum, verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini aktararak, “Keçiborlu'da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve camiinin açılışını yapıyoruz. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“Çünür Mahallesi'ne 1000 Konut İnşa Ediyoruz”

“Cumhurbaşkanımızın dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığı 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Çünür Mahallemizde tam 1000 konut inşa ediyoruz” diyen Bakan Murat Kurum, gelecek yıl bu konutların tamamının hak sahibi 1000 Ispartalı aileye teslim edileceği müjdesini verdi.

3.000 Konutluk Yeni Proje ile Ispartalılar Yeni Yuvalarına Kavuşacak

150 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta'da iki projede toplam 236 konut daha inşa ettiklerini aktaran Bakan Kurum Aksu'da 94, Eğirdir'de 142 konutun hızla yükseldiğini; birkaç ay sonra, Ekim ayında, bu konutların da teslim edileceğini müjdeledi.

Bakan Kurum, “bugün itibariyle; Sütçüler ilçemizde 124, Aksu ikinci etapta 159, Atabey 3. etapta 250, Gelendost 3. Etapta 204, Senirkent'te 100, Gönen'de 70, Keçiborlu'da 340, Merkez Kuleönü'nde 200; yine Isparta merkezde 1.350 ve Yalvaç ilçemizde 200 konut olmak üzere toplamda 3.000 konutluk projemizi başlatıyoruz. İnşallah tüm konut projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak Ispartalı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu projeleri Ağustos ayı içerisinde sizlerle paylaşacak” diyerek sevindirici haberi Ispartalılara duyurdu.

Bakan Murat Kurum, “Isparta'dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz” dedi, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz.” diye ekledi.

Eğirdir Gölü ve Çevresi “Özel Çevre Koruma Bölgesi” İlan Edilecek

Bakan Kurum önemli bir noktanın da altını çizdi, şu anda doğal sit alanı olarak korunan Eğirdir Gölü'nü ve etrafındaki yerleşim bölgelerini “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan etme çalışmalarına başladıklarını duyurdu. “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla ÖÇK ilan edeceğimiz bu bölgeye hızlıca ileri teknoloji arıtma tesislerimizi kuracağız. Tüm atıksuları arıtacağız; göle arıtılmış dahi olsa atıksuların ulaşmasına engel olacağız. Eğirdir'in su seviyesini koruyacak, geleceğe en temiz, en güzel, en doğal haliyle taşıyacağız” ifadesini kullandı.

“Kendi Enerjimizi, Kendi Elektriğimizi Üreteceğiz”

“Son 20 yılda 100 yılda yapılacak işleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile birlikte yaptık ve yapmaya da Allah'ın izniyle, milletimizin destekleri ile devam edeceğiz” diyerek Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede en ön sıralarda yer aldığı ve yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiği bilgisini paylaşan Bakam Murat Kurum,Enerji Bakanlığı ile birlikte 18 ilde devlete ait 750 milyon metrekare, 750 bin dönüm arazisini; güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için kullanıma açtıklarını kaydetti.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde, enerji ihtiyacının karşılanmasında bambaşka bir yükseliş dönemine geçtiklerini söyleyen Bakan Kurum, “İnşallah bu projeleri arttırdığımızda; kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üreteceğiz. Türkiye'yi enerji üstünden sıkıştıran tüm tehditlere karşı her zamankinden çok daha dirençli, çok daha güçlü olacağız.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasını “Türkiye'nin umudu, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin yarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize dev eserler vermeye, sevgi ile harman olmuş bu toprağı işlemeye, istikbalimizi aydınlatmaya devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.