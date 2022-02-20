Bakan Murat Kurum İklim Şûrası için video mesaj yayımladı

Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi

'Darbeci Kenan Evren bizim vatandaşlık almamıza karşıydı' diyen Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, 'Rahmetli Turgut Özal bizimle ilgili hazırladığı teklifi Evren'e getiriyor. Evren imzalamıyor. Sen, Menderes'in başına gelenlerin, kendi başına da mı gelmesini istiyorsun' dediğini hatırlattı.