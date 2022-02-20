Bakan Murat Kurum İklim Şûrası için video mesaj yayımladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un, 21-25 Şubat’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılacak İklim Şurası için video mesaj yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un, 21-25 Şubat’ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılacak İklim Şurası için video mesaj yayımladı.
Abdülhamit'in torunu açıkladı: Turgut Özal Menderes gibi öldürülmekle tehdit edildi
'Darbeci Kenan Evren bizim vatandaşlık almamıza karşıydı' diyen Sultan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, 'Rahmetli Turgut Özal bizimle ilgili hazırladığı teklifi Evren'e getiriyor. Evren imzalamıyor. Sen, Menderes'in başına gelenlerin, kendi başına da mı gelmesini istiyorsun' dediğini hatırlattı.