Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'e gidiyor

04.10.2017 14:46:58

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ve Genel Direktör Bokova arasında yapılacak görüşmede, Türkiye-UNESCO ilişkileri, Türkiye'nin örgüte katkıları ve muhtemel iş birliği alanları değerlendirilecek.

Öte yandan ziyaret marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'la da bir görüşme gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu, Fransız muhatabıyla Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak.