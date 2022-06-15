Bakan Kurum, Mamak’ta 238 konutun kura çekim törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dönüşüm projelerine devam ediyor. Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde riskli alanların dönüşümü kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Konferans Salonu’nda 238 konut için “Mamak / Mutlu Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Dönüşüm Projesi Kura Çekiliş Töreni” düzenlendi.Törende konuşan Bakan Kurum, “Bu güzel şehre; en güzel eserleri en güzel hizmetleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. “İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.” vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar.” dedi.

Sözlerine Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileyerek başlayan Bakanı Murat Kurum, “Dün, belediye başkanlarımızla birlikte afetten hasar gören alanlarımızı inceledik. Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt'taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde tamamladık. Buna göre 3 yıkık binamız var, 76 az hasarlı olmak üzere, 27 ağır hasarlı binamız tespit edildi. Ankaralı kardeşlerimiz müsterih olsun. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız. Rabbim milletimizi; yüreklerimizi yakan böylesi afetlere karşı korusun, muhafaza eylesin.” dedi.

Mutlu Mahallesindeki 238 yeni yuvamızı; kuralarımızı çekerek teslim ediyoruz.

Mamak-Mutlu Mahallesi Riskli Alanda başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında konuşan Bakan Kurum,“Bugün hak sahiplerimize, Altıağaç-Karaağaç Mahallesi Rezerv Alanda ürettiğimiz 238 yeni yuvamızı; kuralarımızı çekerek teslim ediyoruz.Yeni evlerimiz, bereketli rızık kapısı olacak dükkânlarımız, yeşil alanlarımız, parklarımız, yollarımız Mamağımız için, Dünya Başkenti Ankara'mız için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Tüm dünyada yaşanan enflasyon problemine rağmen konutları hızlı bir şekilde tamamladıklarını ve hiçbir şekilde fiyat artışlarını vatandaşlara yansıtmadıklarını belirten Kurum, “Devletimizin ilk başta sübvansiyonu, desteği yüzde 60'lardaydı bugün yüzde 80'lere çıktı. Mamağa helal olsun, Mamak her şeye değer Mamak için bu konuklarımız şimdiden hayırlı olsun.” diye ifade etti.

Bir şehri sevmek, o şehre gönül vermektir.

Eskilerin “Bir şehri sevmek, o şehre gönül vermektir.” diyerek açıklamalarına devam eden Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“81 ilimiz için, “hizmet eden izzet bulur” anlayışıyla, ekibimizle birlikte, milletvekillerimizle, başkanlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. “Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar” sloganıyla Ankara'mızda da dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ankara'mızın tüm ilçelerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdük, dönüştürmeye de devam ediyoruz.

Başkentimizde bir yandan Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşımızı yerel dokuya uygun şekilde yeniden yaparken; diğer yandan Altındağ Cinderesi'nde, Aktaş'ta, İtfaiye Çarşısı'nda yeni konut ve dükkânlarımızı inşa ediyoruz.

Yıkılma tehlikesi yaşayan Çankaya'daki Açelya Apartmanı ve etrafında tüm riskli binaları dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ederken diğer yandan Sincan Saraycık'ta yüzlerce yeni yuvamızı inşa ediyoruz.

Ankara'mızın en merkezi yerinde Kızılay ve çevresine değer katacak Saraçoğlu Projemiz de tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp Ankaralı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.Bugüne kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesibaşlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 40 bin konut, 400 işyerinin yapımını tamamladık.”

Mamak'ta 14.573 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik.

Mamağa hizmet etmek deyince, akla ilk gelen çalışmanın da kentsel dönüşüm olduğunu belirten Bakan Kurum, Yeni Mamak Dönüşümü'nün en önemli ayağını oluşturan Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesindeki 548 yeni konutun 19 Mart'ta kurasını çekip hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Bundan önce TOKİ eliyle yürütülen projelerde; Ankara genelinde yaklaşık 90 bin konutun ihalesi gerçekleştirilirken, 84 bininin deteslim edildiği aktaran Kurum, “Mamak Yatıkmusluk'ta; Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi'de; Anayurt ve Gülseren'de; 7 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplam 14.573 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 1.396 konutun yapımında da artık son aşamaya geldik. İşte bugün de; Altıağaç ve Karaağaç'ta yapımını tamamladığımız rezerv konutlardan, Mutlu mahallesi Riskli Alandaki hak sahiplerimize verilmek üzere; 238 yeni yuvamızın kurasını çekiyor, teslimini başlatıyoruz.” dedi.

Mutlu mahallesi sakinlerine iki müjdemiz daha var.

Mutlu mahallesi sakinlerine iki müjdeleri daha olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Birincisi, mahallemizde, vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza; rezerv alanımızda ayırdığımız yeni konutları teslim etmeyi sürdüreceğiz. İkincisi ise; Mutlu mahallesinin eski yerinde 464 konut ve 8 dükkân inşa edeceğiz. Projemiz hazır. İhalemizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz.Bunun yanında Anayurt ve Gülseren'de toplam 519 yeni yuvamızın yapımında da sona yaklaştık. En kısa zamanda, onları da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İnşallah bugün olduğu gibi yarın da Mamaklılarla yeniden buluşacağız, yeniden aynı heyecanı yaşayacağız. Böylelikle Mamağımızadonatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15.696 konut kazandırmış olacağız. Bir kez daha yeni yuvalarımız; Ankara'mız için, Mamaklı kardeşlerimiz için, hak sahibi vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Mamak'ta yapılan millet bahçelerinin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Kurum, Ankara'ya yapılan 23 millet bahçesinden 8'iniMamaklıların hizmetine sunduklarını belirtti.

Kurum, “Mamağımıza da toplam büyüklüğü yaklaşık 500 bin metrekare olan 3 millet bahçesi kazandıracağımızın sözünü sizlere vermiştik. Üreğil Millet Bahçemizi, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Altıağaç millet bahçemizin yapımına başlıyoruz. Yine İmrahor millet bahçemizin de yapımına tüm hızımızla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Mamak Dutluk Mahallemizde gençlik merkezi ve camimizi, inşallah önümüzdeki yıl bitiriyoruz. İller Bankamız eliyle; Mutlu Ege Spor Kompleksimizin yapımında artık sona geldik. İnşallah en kısa zamanda sizlerin, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.

Mamak'ın her zaman Cumhurbaşkanın yanında durduğunu belirten Bakan Kurum, “Bu güzel şehre; en güzel eserleri en güzel hizmetleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. “İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.” Vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar. Çünkü yalan değerli kardeşlerim, acizlerin en büyük sığınağıdır. Bunların yalan ve iftiralarının hangi kıtaları aştığını, kökünün hangi karanlık noktalara dayandığını milletimiz biliyor, dünyada biliyor aslında. Heykel dikip, dikey bahçeleri kaldıranlar, çeşme açanlar, bütçe yeter deyipilk senesinde borç batağına saplananlar, elektriği kesip suyu bitirenler bir de bakıyorsunuz ki bizlere masal okuyorlar.” diye ifade etti.

Milletin yararına hizmet etmek yerine siyasetlerini yalan, tezvirat ve algı üzerine yapıyorlar

Muhalefetin milletin yararına hizmet etmek yerine, eser üretmek yerine, siyasetlerini yalan, tezvirat ve algı üzerineyaptıklarını ve sadece bu algılar üzerinde durduklarını anımsatan Kurum: “Meclis kürsüsünden bizlere sözde çevrecilik ve şehircilik dersi verip iftira atanlara diyoruz ki; Mamak'ta, Antalya'da, Muğla'da yangın varken sizler neredeydiniz? Van'da Elazığ'da İzmir'de depremler yaşanırken sizler kimlerleydiniz? Kastamonu'da Bartın'da ve Sinop'taki sellerde sizler nerelerdeydiniz. Dün Ankara'nın ilçelerinde sel oldu, canlarımızı yitirdik, neredeydiniz? Arabasının içindeki suyu bardakla temizleyen vatandaşımızı hep birlikte gördünüz. Ankara'nın ortasında kulaç atarak sığınacak yel arayan kardeşimizi kardeşlerimizi gördünüz. Sular dükkana dolmuş, evleri basmış, canlarımızı alıp götürmüş bunlar değerli kardeşlerim hala algı peşinde. Mamak'tan sesleniyorum Mamak'tan muhalefete sesleniyorum, artık çevrecilik dersi vermeyi bırakın. Eğer insana ve çevreye hizmet görmek istiyorsanız, yeşil görmek istiyorsanız 450 millet bahçemize bakın. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine, Başkent Millet Bahçesine bakın. Bize şehircilik dersi vermeyi bırakın gelin Mamak'taki Sincan'daki Altındağ'daki muhteşem yuvalarımıza, vatandaşlarımız söz verdiğimiz konutlarımıza, işyerlerimize, sosyal donatılarımıza bakın. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa bakın.” dedi.

Afetin kayıpları yaşandığı anda muhalefetin vatandaşın yanında olmadığını belirten Bakan Kurum şunları söyledi: “Tıkanan mazgalları temizleyen vatandaş, suları yine evlerden işyerlerinden,dükkanlarından tahliye eden vatandaş, elbirliğiyle yaraları saran yine vatandaş afete dair tek yaptıkları iş uyarı rengini değiştirmek. İşte bunlar hep liyakatsizliğin sonucudur, kimse merak etmesin biz Ankara'yı kaderine terk etmeyeceğiz. Dün nasıl Sinop'ta, Bartın'da, Kastamonu'da sellerde Antalya ve Muğla'daki yangınlarda vatandaşlarımızın yarasını sardıysak, Ankara'nın da yaralarını aynı şekilde saracağız. Nasıl İzmir'de Elazığ'da Malatya'da depremlerde vatandaşlarımızla bir olduysak bugün de Ankara'da, Altındağ'da, Akyurt'ta ve Haymana'da vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız ve vatandaşlarımızın yarasına en kısa sürede saracağız. Biz kararlıyız Başkentimizin altyapısından üst yapısına, kentsel dönüşümünden sosyal konutlarına, yeşil alanlarına istihdamına kadar her türlü ihtiyacını milletimizin talepleri doğrultusunda karşılıyoruz. Karşılamaya da devam edeceğiz. İnşallah tüm şehirlerimizi Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, teşkilatımız da ve Aziz Milletimizle hep birlikte el ele Gönül gönüleistikbale taşıyacağız. Bu aziz millet kendisine hizmet edenle, eziyet edeni elbette sandıkta ayıracaktır. Milletimiz bunlara 2023'te de 2024'te de en güzel cevabı sandıkta verecektir.” dedi.