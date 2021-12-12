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Bakan Kurum’dan HDP’li vekile tepki: Siz yakıp yıkarsınız, biz yaparız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Meclis’teki bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını yanıtladı.

2021-12-12 13:33:13
Kurum: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!

Kurum: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bakan Kurum bütçe konuşmasında, “Siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik.” dedi.
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” 1 Ocak’ta Sinemalarda

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” 1 Ocak’ta Sinemalarda

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmininüçüncü tanıtımı yayınlandı. Film, şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girecek.
Ampulün patlaması ağır çekimde bakın nasıl görünüyor

Ampulün patlaması ağır çekimde bakın nasıl görünüyor

Ampulün patladığı anlar yüksek yavaşlıktaki kameralar tarafından kaydedildi. O anlar, ilginç görüntülere sahne oldu.
Komandolardan nefes kesen atış talimi

Komandolardan nefes kesen atış talimi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren Mehmetçik, metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptı.
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