Bakan Kurum, Çankırı’nın Dodurga Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Çankırı'da biz dizi ziyaretler gerçekleştirip Dodurga Beldesi'nde vatandaşlarla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı'ya ve Dodurga'ya kazandırılacak eserlere ilişkin bilgiler ve müjdeler verdi.

Çankırı'nın geleceği için Milletvekillerive Çankırı Belediye Başkan Adayı ile bir araya gelip,Çankırı ve Dodurga için çok önemli kararlar aldıklarını belirterek konuşmalarına başlayan Bakan Kurum, “Dodurgamız için en güzelini, en iyisini, en doğrusunu planladık. Bu şehrin çehresini değiştirecek müjdelere hazır mıyız? Hazır mısın Dodurga! Birazdan hepsini sizlerle tek tek paylaşacağım.” dedi.

Yapılan tüm projeleri, vatandaşların hayır duasını almak için yaptıklarını anımsatan Kurum, “Şu karşımdaki kardeşlerimizin, kadınlarımızın, yavrularımızın, çocuklarımızın geleceği için inşa ediyoruz, imar ediyoruz. Biz tek şey istiyoruz: Yavrularımızın geleceğe güvenle baktığı, annelerimizin, babalarımızın refah içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde yaşadığı, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Atılan her adımda, koyulan her bir taşta ve gerçekleştirilen her bir projede vatandaşlara birlikte kararlar aldıklarını bildiren Bakan Kurum, “Büyük Türkiye'nin mimarı Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi:"Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz."Bu düsturdan hareketle ilkemiz: “Halka hizmet, hakka hizmettir.”vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye, savunma sanayinden şehirciliğe kadar Türkiye'nin son 20 yılda çağ atladığını ve bunu vatandaşlarla birlikte başardıklarını vurgulayan Bakan Murat Kurum, bugün dünyayı etkileyen salgınla, ekonomik daralmayla, küresel terörle, iklim değişikliğiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

“Cevher yoktan çıkmaz, pekten çıkar!”sözünü kullanarakDodurga'nın hukuk mücadelesi ile istediğini aldığını ve yeniden belde olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Dodurga'nın yeni hizmetlere, yeni projelere, yeni eserlere doyacağını müjdeledi.

“Milletimiz ne istiyorsa biz onu yapacağız. Biz Dodurga'yı çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor, çok seviyoruz” şeklinde konuşan Bakan Kurum, vatandaşların merakla beklediği müjdeleri açıkladı.

Dodurga halkına müjdeleri tek tek açıklayan Bakan Kurum, atıl vaziyette olan belediye binasıyla ilgili bir çalışma yürüteceklerini kaydederek,“Dodurga'ya yakışır yeni bir belediye hizmet binasını sizlere armağan edeceğiz. Hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz burada güvenli ve hızlı hizmetler alacak, inşallah buradaki hizmetlerimizi çok daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Yeni belediye binamız şimdiden Dodurga'mıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Orta ilçesinden Dodurga'ya doğru doğalgaz hattı hazırlığının olduğunu müjdeleyen Bakan Kurum, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla da görüştük ve Dodurgalı gençlerimiz, kadınlarımız, yavrularımız ve amcalarımız için artık daha güzel bir gelecek onları bekliyor. Artık kömür taşımayacaklar, odunlarla soba yakmak zorunda kalmayacaklar ve Dodurga'mızın bir taraftan da havasını çok daha temiz hale getireceğiz. İnşallah 2023 yılında Dodurga'da evlerimiz doğal gazla ısınacak. Tabii doğal gaz yatırımı yapılır yapılmaz da mecburen tüm yollarımızda yatırım faaliyetleri sebebiyle yıpranmalar olacak. Hemen arkasından da bütün doğal gaz giden alanlara ilişkin tüm yolları da inşallah baştan aşağıya yenileyeceğiz ve 2023 yılına geldiğimizde hem doğal gazımız, hem de yeni yollarımız olacak. Bu çerçevede şehrin çeperi de, şehrin merkezi de inşallah daha da güzel hale gelecek. Şimdiden bu projelerimiz de Dodurgalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” sözlerini kullandı.

Bakan Murat Kurum şunları söyledi, “Dodurga'ya gençlerimizin, kadınlarımızın hoşça vakit geçireceği bir millet bahçesi kazandıracağız. İçerisinde yürüyüş yollarından, parkurlarından bisiklet yollarına, mesire alanlarından mescitlere, yine kütüphanesiyle, kıraathanesiyle burada birçok sosyal alanımız yer alacak ve çocuklarımızın, gençlerimizin koşacağı, bisiklete bineceği millet bahçemiz de şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

Beldenin tarihi ve kültürel birikimini çok iyi bildiğini ve bu değerleri ortaya çıkaracak bir meydan düzenlemesi yapılacağını aktaran Bakan Kurum, “Meydanın tam merkezine de; kışın sıcak bir ortamda Yaren sohbetlerinin yapılacağı, çocuklarımıza, gençlerimize kadim kültürümüzün aktarılacağı, Çankırı'ya özgü yazma çöreğinin, nokulun, tarhananın, keşkeğin ikram edileceği bir Yaren Konağı inşa edeceğiz! İnce ekmek muskasını, höşmerimi burada afiyetle, huzurla, doya doya hep birlikte yiyeceğiz! Burası aynı zamanda bir aile yaşam merkezi olacak. Atölyeler olacak,gençlerimiz, kadınlarımız burada faaliyetler yapacaklar. Yeni meydan projemiz, yaren konağımız Dodurga'mıza hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

“İnşallah TOKİ'mizle Orta ve Dodurgamız'da kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz sosyal konut projemizi başlatıyoruz! Orta ilçemize 175, Dodurgamıza 150 sosyal konut sözümüzü sizlere veriyoruz! Dodurga'da ev sahibi olmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız! Şimdiden yeni yuvalarımız, yeni dükkanlarımızhayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullanarak müjdelerini veren Bakan Kurum şunları söyledi, “Bu hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz! Bu eserleri şehrimize hep birlikte kazandıracağız! Hasan Hüseyin Kaşıkçı Başkanımızla birlikte yürüyeceğiz! Birlikte başaracağız!İnşallah siz emaneti kendisine teslim ettiğinizde başkanımız da ehliyetiyle, liyakatiyle, başarısıyla Dodurga'nın iftihar kaynağı olacak! İnşallah Dodurga bu seçimle birlikte herkese çok güzel bir demokrasi dersi verecek.Dodurga'da kazanacağımız bu zafer 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin bir işaret fişeği olacak!Burada seçimlerle, millet iradesiyle, demokrasiyle sandığa düşen cemre; çığ gibi büyüyerek 2023 ve 2024'te Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakımızın zaferi olacak!”

Dodurganın, Ortanın, Çankırının ve Türkiyenin yanında olduklarını belirterek “Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer veren Bakan Kurum, vatandaşlardan seçimler için söz isteyerek şu soruları sordu, “ Şimdi soruyorum sizlere: Dodurga'yı ehline teslim edecek miyiz?Hasan Hüseyin Kaşıkçı diyecek miyiz?3 Temmuz'da, hep birlikte sandıkları patlatıyor muyuz?Dodurga'da Türkiye rekorunu kıracak mıyız?Milletin değerlerine yabancı olanlara, milletin lehine tek bir adım atmayanlara, bu ülkede çakılı tek bir çivisi, dikili tek bir ağacı bulunmayanlara sandıkta en güzel cevabı verecek miyiz?Yatırım yerine yalana sarılanlara, eser üretmek yerine iftira atanlara, yapılan hizmetlere köstek olanlara, algı oyunları kuranlara sandıkta cevap verecek miyiz?Söz veriyor muyuz?Ben de sizlere, Murat Kurum sözü veriyorum.Burada öyle bir işaret fişeği çakacaksınız ki, sandıkları öyle bir patlatacaksınız ki Cumhur İttifakı kimmiş, Cumhur İttifakı'na destek nasıl olurmuş Dodurga'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edeceksiniz. 3 Temmuz'da Dodurga'da elde edeceğimiz zafer, 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin bir işaret fişeği olacak!”