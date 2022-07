Bakan Kurum: 100 yılda yapılabilecek yatırımları, 20 yıla sığdırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çamlıdere Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni’nde, “100 yılda yapılabilecek yatırımları, sizlerin desteğiyle 20 yıla sığdırdık” diyerek, Türkiye’nin, tarihin en kritik kavşak noktası olan 2023 seçimlerine doğru yürüdüğünü ve bu seçimlerin Türkiye açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.Bakan Kurum, “Aziz milletimizin takdiriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde büyük zaferler kazanacak, geleceğe yürüyüşümüzü çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Çamlıdere Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni ile bir dizi ziyaretler için Çamlıdere'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada bir konuşma yaptı.

Bakan Kurum, “Fırat Kalkanı ile Pençe-Kilit operasyonlarında şehit düşen Mevlüt Yoğurtçu, Mert Oral ile Cüneyt Taşyürek'eCenab-ı Allah'tan rahmet; milletimize, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” taziye ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Çamlıdere'ye müjdelerle geldiklerini bildiren Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı eliyle yapımını tamamlanan55 konutu Çamlıdereli vatandaşlara teslim edeceklerini belirtti.

İller Bankası ve Çamlıdere Belediyesi ile ilçeye kazandırılan ve Ankara'yı bir cazibe merkezi haline getirecek Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri'nin açılışını büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, Çamlıdere'nin marka değerine değer katacak tesisin, hem Türkiye'nin hem de ilçenin termal turizmine çok büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık

Başkenti Ankara'nın sorunlarını bir bir çözdüklerini,ihtiyaç duyulan tüm yatırımları titizlikle gerçekleştirdiklerini ve Ankara'nın neresinde bir eksiklik, bir sorun varsa; hiçbir bahane üretmeden, devlet ciddiyetine, millet sevdasına yakışır şekilde çözdüklerini anımsatan Bakan Kurum, “Her şeyden önce istiyoruz ki; Ankara'da hiçbir kardeşimiz sağlıksız konutlarda oturmasın. Bu arzuyla, Ankara'mızın her yerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdük, dönüştürmeye de devam ediyoruz. Başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümle; 40 bin konut, 400 işyerinin inşasını tamamladık, hemşerilerimize teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

Tarihi şehir merkezlerini ihya ettik

45 ilde tarihi şehir merkezlerini ihya ettiklerini bildiren Bakan Kurum yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bir yandan Ankara Kızılay ve çevresine değer katacak, vatandaşımızın buluşma mekânı haline gelecek Saraçoğlu Mahallesi Projemizde artık son aşamaya geldik. Yeni Saraçoğlu'nu, yılsonuna kadar tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız.

Diğer taraftan tıpkı Bursa Ulu Camii ve Konya Mevlana Meydanı'nı, Sinop tarihi kent merkezini, bin yıllık Selçuklu bakiyesi Bitlis'in tarihi binalarını ihya ettiğimiz gibi; Ankara Kalesi'ni, Hergele Meydanı'nı, Yahudi Mahallesi'ni içine alan bir diğer ihya projemizle; başkentimizin kalbinde de yeni bir tarihi aks oluşturuyoruz.

Ankara'nın, Altındağ'ın bu en güzel mekânlarını, tarih kokan binalarımızı, yüzyılların hatıralarını barındıran sokaklarımızı Ankaralıların gezebileceği, dinlenebileceği yerler olarak sizlere armağan edeceğiz. Çamlıdereli kardeşlerimizin de bildiği gibi geçtiğimiz yıl Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Tarihi Kasaplar Çarşımızı ve çevresini de aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyoruz. Göreve geldiğimiz gün, Ankaralılara bir söz verdik. Başkentimizi yeşil alanlarıyla, millet bahçeleriyle, gölleriyle, akarsularıyla yeşil Ankara yapacağız dedik.”

Ankara'yı yeni yüzyılın başkenti haline hep birlikte getireceğiz

Bakan Murat Kurum, İller Bankası eliyle başlatılan Gölbaşı Millet Bahçesi projesini de; 2023 yılında Ankaralıların hizmetine sunacaklarını hatırlatarak, “Ankara'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Bugün bütün dünyanın gözü dünya başkenti Ankara'mızın üzerinde. İnşallah biz de gayretimizi, azmimizi artıracak, bu şehri yeni yüzyılın marka başkenti haline hep birlikte getireceğiz. Başkentimiz için, Çamlıdere için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya; sizlerin duasını almaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Konuşmasını “Çamlıdere'mizde, bu kadim beldenin güzel insanlarına layık olmak için, hakikaten hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. Bugün Körler Mahallemizde yer alan 10 bin metrekarelik rezerv yapı alanında kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diyerek sürdüren Bakan Kurum, bugüne kadar yaklaşık 4 bin hak sahibi ailenin, çiftçinin ve Çamlıdere'de mülkiyet sorunu olan tek bir vatandaşı bırakmadıklarını, mülkiyet sorunlarını bir bir çözdüklerini ve vatandaşları tapularına kavuşturduklarını aktardı.

Çamlıdere'de yaklaşık 100 milyon liralık 5 projemizi tamamladık

Bugüne kadar İller Bankası eliyle; Çamlıdere'de yaklaşık 100 milyon liralık 5 projenin tamamladığını ve Bakanlık olarak; Çamlıdere Belediyesi'ne çöp toplama aracı ve konteyneri, çevre temizlik aracı olmak üzere 10 milyon liralık destek sağlandığını kaydeden Bakan Kurum, Çamlıdere'dedar gelirli tüm vatandaşları konut sahibi yapana kadar sosyal konut üretmeye devam edileceğini söyledi.

Bugünde 55 sosyal konutu, tüm sosyal donatı ve yeşil alanıyla birlikte, hak sahibi vatandaşlara teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Bakan Kurum,bununla kalmadıklarını, TOKİ Başkanlığı ile hızlıca çalışıp ilçeye yeni sosyal konutlar, yeni iş yerleri kazandırılacağını müjdeledi.

Binlerce vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz Çamlıdere'mizin markası olacak

7 bin 600 metrekarelik alanda inşa ettikleri Termal Tesisi açtıklarını anımsatan Bakan Kurum, “100 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesisimizde; hamam, sauna, spor salonu, yüzme ve termal havuzlar yer alıyor. İçerisinde 76 araçlık açık otoparkımızın da bulunduğu ve binlerce vatandaşımızın uğrak yeri olan Termal Tesisimiz; inşallah ilçemizde ekonomiyi ve istihdamı canlandıracak, ilçemizi daha da geliştirecek. Aynı anda binlerce vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz hakikaten Çamlıdere'mizin markası olacak. Ankaralı kardeşlerimiz için, Ankara'ya gelecek misafirlerimiz için bir şifa kaynağı olacak. Ali Semerkandi Hazretlerinin asırlar önce ‘Gün olacak dünya Çamlıdere'ye dolacak.' dediği gibi, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce vatandaşımız buraya gelecek, bu güzide termal tesisimizden istifade edecek.” diye konuştu.

Çamlıdere'nin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu; vefasını, vakarını, duruşunu her zaman, her şart altında göstermeyi bildiğini belirten Bakan Kurum, Türkiye'nindört bir yanında olduğu gibi burada da en güzel eserleri, en güzel hizmetleri yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

100 yılda yapılabilecek yatırımları, sizlerin desteğiyle 20 yıla sığdırdık

Bundan tam 20 yıl önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; “Büyük ve Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz!” diyerek yola çıktıklarını belirten Bakan Kurum,sözlerine şöyle devam etti:

“Allah'ın izni, milletimizin desteği, teşkilatımızın azmiyle ülkemizi aldığımız noktadan çok daha ileriye taşıdık. 100 yılda yapılabilecek yatırımları, sizlerin desteğiyle biz 20 yıla sığdırdık. Yerinde sayan bir ülke varken üreten bir ülke inşa ettik, kaynakları israf edilen bir ülke varken en verimli şekilde kullandık, hür iradesiyle dünyada küresel denklemler kuran, güçlü bir ülke olduk. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Üretimde dünya markası haline gelmiş, istihdamı en yüksek noktaya çıkmış, savunma sanayinden tarıma, eğitimden şehirciliğe kadar her alanda rol model olacak bir Türkiye'yi inşallah yine hep birlikte inşa edeceğiz.”

Türkiye'nin tarihin en kritik kavşak noktasına doğru, 2023 seçimlerine doğru yürüdüğünü ve bu seçimlerin Türkiye'nin açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bildiren Bakan Kurum, “Biz eminiz, Türkiye son 20 yıldaki kazanımlarının üstüne çok daha fazlasını koyacak, hedeflerimize ulaşmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'mıza rekor bir oyla destek verecektir. İnşallah aziz milletimizin takdiriyle 2023 ve 2024 seçimlerinde büyük zaferler kazanacak, geleceğe yürüyüşümüzü çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.