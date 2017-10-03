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Bakan Kurtulmuş, Mulhouse'da vatandaşlarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:- 'Hükümet olarak, devlet olarak konuyu çok yakinen takip ediyoruz. Bu olayın hiçbir şekilde üstünün örtülmesine müsade etmeyeceğiz'- 'Daha da güçlü bir şekilde var olacağız'

Bakan Kurtulmuş, Mulhouse'da vatandaşlarla buluştu
03.10.2017 19:05:37
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mulhouse'daki yangınla ilgili hükümet, devlet olarak konuyu çok yakinen takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın hiçbir şekilde üstünün örtülmesine müsade etmeyeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Mulhouse Türk Kültür Merkezi'nde Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Kurtulmuş, Mulhouse'da bir yangında 3 Türk çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili acıları paylaşmak için burada olduklarını kaydetti.

Savcılığın şu anda olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu soruşturma kapsamında olayın nasıl olduğu, nasıl cereyan ettiği, inşallah bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılacaktır. Başkonsolosluğumuz, Büyükelçiliğimiz ve buradaki bütün misyonumuz, ilgili bütün arkadaşlarımız, konuyu çok yakinen takip ediyor. Hükümet olarak, devlet olarak konuyu çok yakinen takip ediyoruz. Bu olayın hiçbir şekilde üstünün örtülmesine müsade etmeyeceğiz. Aydınlatılması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Ümit ederiz ki bunun altından başka birşey çıkmaz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, hükümetin ve bütün Türk vatandaşlarının taziyelerini iletmek için burada olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Allah rahmet eylesin, inşallah başka vesilelerle, güzel vesilelerle de bir araya gelmek nasip olur." diye konuştu.

Avrupa'ya Türklerin ilk gelişinin üzerinden 50 yılı aşkın zaman geçtiğini anımsatan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti hüktümetinin dünyanın neresinde bir Türk vatandaşı varsa onun yanında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz Avrupa'daki bütün yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığının her birisinin gelip geçici olduğunu, bunları yapanların bir müddet sonra bu düşmanlıkların utancı içerisinde kalacaklarını, burada yaklaşık beş milyonu bulan Avrupa kıtasındaki Türk vatandaşlarının Avrupa'nın en önemli barışçı azınlıklarından birisini oluşturduğunu ifade etmek isterim. Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da olsun, nerede bizim kardeşlerimiz, bizim milletimizin evlatları varsa oranın uyumlu vatandaşları olarak, orada gerçekten o ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceksiniz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, hükümeti olarak her zaman yanınızda olacağız."

Türkiye geliştikçe, büyüdükçe buradaki Türklerin yürüyüşünün de değiştiğini belirten Kurtulmuş, "Daha da güçlü bir şekilde var olacağız." dedi.

Kurtulmuş'a Mulhouse'daki temaslarında eşlik eden Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Musa, "Başkonsolosluğumuz ve Büyükelçiliğimiz her zaman sizlerin hizmetinde ve emrindedir." ifadesini kullandı.


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