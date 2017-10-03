Bakan Kurtulmuş gurbetçilerle buluştu

03.10.2017 22:56:36

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Mulhouse Türk Kültür Merkezi olan Diyanet Camii'nde gurbetçilerle buluştu.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Mulhouse şehrinde yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmesinin ardından Diyanet Camii'nde gurbetçilerle buluştu.Bakan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, "Allah rahmet eylesin. Allah bir daha böyle acı, kederli olaylarla karşılaştırmasın. Bütün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu da ifade etmek için buradayız. Hep iyi günlerinde yanlarında olmak isteriz ama ne yazık ki kaderde böyle kötü, acı günlerde de bir arada olmak var. Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak vatandaşımızın, Avrupa'nın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun iyi gününde, kötü gününde yanındayız, onlarla birlikteyiz. İnşallah onların sıkıntılarının çözülmesi için de gayret sarf ediyoruz" dedi.