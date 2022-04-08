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Bakan Kirişçi'den Ucuz et açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı televizyon programında ucuz et satışının başladığını belirtti.

2022-04-08 23:06:24

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının başladığını duyurdu. Bakan Kirişci, ucuz et satışının Kurban Bayramı'nda da uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kirişçi'nin açıklamaları şu şekilde:

Bakan olduğumun üzerinden 24 saat geçmeden Ayçiçek Yağı konusu gündeme geldi. Türkiye bu ürünlerin bir kısmı ile ilgili arz açığı olan bir ülke. Bir iş yerinin önünden geçerken yapılan bir algı operasyonu. Bir amca yedi tane beş litrelik yağ şişesini market sepetine koyuyor. Bu işin bir spekülasyon olduğunu ortaya koyuyor. Tarımsal girdilerde anormal bir artış var, doğalgazdan kaynaklı olarak. 2 bin dolardan 1200 dolara geldi diye mutlu oluyoruz. Talep tarafından kaynaklı bir şey değil bu. Ben isterim ki vatandaşımız çok daha düşük fiyatlara bu meyve sebzelerini, temel ihtiyaç maddelerini temin ediyor olsun.

"Evet fiyatlar yüksek ama elimizde bulunmayan ürün yok"

Sayın Cumhurbaşkanımız son Kabine toplantısı sonrası açıklamıştı. KDV indirimiyle rahatlama sağlanmaya çalışıyoruz. Fevkalade bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisine almış bir savaştan bahsediyoruz. Bu savaş ekonomik etkilerini tüm dünyada gösteriyor. Bütün bunlara rağmen elimizde bulunmayan bir ürün yok. Eve fiyatlar yüksek ama elimizde bulunmayan ürün yok.

"Ucuz et satışı başladı"

Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz.

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