Bakan Elvan'dan 'enflasyon' açıklaması

İsrail polisi Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif 'bayrak yürüyüşü'nde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi. Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı. Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif’in avlularında yürüyüşe geçti. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı. İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa’daki olaylar devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda 'bayrak yürüyüşü' düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.