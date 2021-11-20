DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Küresel piyasalarda endişe hakim; işte son durum
Ceza yiyen taksicilerden ilginç gerekçeler
Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Mahkumlar için 'Kovid izni' müjdesi
Harry Potter: Rickman kötü adamı oynamak istemiyordu
Kolajen hangi besinlerde bulunur?
Bitcoin’e harcanan enerji, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 41'i kadar
Epsom tuzu nedir?
13 bin 500 TL’den 275 bin TL’ye: İşte e-İhaleden satışa çıkan otomobiller
'Cübbeli Ahmet'in verdiği kerhane örneği cemaati güldürdü: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
Durmuş Yılmaz, öngörüleri gerçekleşmeyince özür diledi
Taliban: Memurların geriye dönük maaşları ödenecek
Mutfakta eliniz kesilirse bunları yapın
Canlı yayında büyük deprem uyarısı
Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek; yeni yönetmelik ne diyor?

Bakan Dönmez'den Karadeniz Türkali-2 gazı paylaşımı

Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi.

2021-11-20 16:56:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

Makas atarken taksiye çarpıp takla attırdı: 3 yaralı

Makas atarken taksiye çarpıp takla attırdı: 3 yaralı

Bursa’da, otomobiliyle makas atarak ilerleyen ehliyetsiz M.E.Z., yağmur nedeniyle kayganlaşan aynı yöndeki taksiye çarptı.
Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Düzce'de, TEM yolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Erzurum'daki deprem sonrası görüntüler

Erzurum'daki deprem sonrası görüntüler

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İki berberi vurdu, üçüncü de baltayı taşa vurdu

İki berberi vurdu, üçüncü de baltayı taşa vurdu

ABD'nin Baltimore şehrindeki silahlı bir saldırgan iki berberi öldürdükten sonra üçüncü berber dükkanında tıraş olan bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş