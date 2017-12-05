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Bakan'dan hayvana eziyete tepki

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Erzincan'da kediye yapılan işkenceyle ilgili, 'Resmen cinayet

Bakan'dan hayvana eziyete tepki
05.12.2017 13:21:32
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Erzincan'da kediye yapılan işkenceyle ilgili, "Resmen cinayet. Adam bile demiyorum. İnşallah cinayetten mahkum olur" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Fakıbaba, ekmekte alt sınırın 200 grama düşürüleceğine ilişkin soruya, "250 gram ekmek bazen israf oluyor. Şu anda düşünce aşamasında. Acaba biz bunu onar gram azaltsak, israfı önleyebilir miyiz, çalışmalarımız devam ediyor. Kesin bir şey yok. Orada 2 bin 900 gram verilmiş, 210, 220 verilmişse orada israf düşünülerek söylenmiştir. Yoksa başka bir amaçla değil. Kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurulu'na fırıncıların ekmek fiyatıyla ilgili başvuru yapacaklarının hatırlatılması üzerine Fakıbaba, "Sadece israfı önlemek amacıyla ekmekler çöpe gitmesin diye ekmeğin gramajını düşürdüğümüzde israfı önlemede başarılı olabilir miyiz, olamaz mıyız araştırmasını yapıyoruz. Kesin bir şey yok. İsrafı önlemek amacıyla bir çalışma yapıyoruz. İsrafı önleyeceğimize inanırsak olabilir, önlemeyecek olursak olmayabilir" şeklinde konuştu.

ET FİYATLARI

Et fiyatları ile ilgili soruya Fakıbaba, "Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Belli dönemler olabilir. Biz özel sektörü de destekliyoruz. Yerli üreticimize 50 büyükbaş ve altı üreticilerimize her hayvanına kesim parası olarak 250 TL vereceğiz. Daha da desteklerimiz gelecek. 2018 yılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık yılı olacak. Doğu ve Güneydoğu insanını kalkındırmak amacıyla özellikle hayvancılık konusunda çok farklı projelerimizi göreceksiniz. Farklı projeler olacak ve insanlar mutlu olacak. Kendi programımız içerisinde 2.5-3 yıl içinde ithalatı önleyecek önlemleri, tedbirleri alıyoruz" dedi.

Bakliyat ile ilgili gümrük vergilerinin sıfıra indirilerek ithalatın teşvik edildiği iddialarına karşı olarak Fakıbaba, "Siz stokçuyu nasıl önlersiniz? Bunun esnafla, sanayici, üreticiyle alakası yok. Üreteci zaten malını elinden çıkarmış. Arpayı 90 kuruşu almış, 950 kuruşa satarken, TMO'nun mal vermeyeceğini duyduğu an 1.50 kuruşa çıkarmış. Bunun adı esnaflık değil. Bunun adı fırsatçılıktır. ithalatın açılmasının, gümrük vergilerinin sıfır olmasının sebebi, üreticiyi rahatsız etmek değil, tamamen üreticiyi korumak. Stokçular bundan vazgeçtiği hemen Gümrük Vergileri yükselecek" açıklamasında bulundu.

RESMEN CİNAYET

Erzincan'da kediye uygulanan işkenceyle ilgili soruya Fakıbaba, "Resmen cinayet. Adam bile demiyorum. İnşallah cinayetten mahkum olur. Hayvan haklarına çok saygı duyarım. Hayvan bir mal değildir, Allah'ın yarattığı varlık ve canlıdır. Onların sayesinde şu anda hayattayız. Onlar bizden ayrı tutulamayacak kadar önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Fakıbaba, son olarak "Belediyeler kendi çiftliklerinde aşılarıyla, bakımlarıyla çiftlik kurabilirler. Hayvanseverler çiftliklerden ücretsiz bir şekilde istediği hayvanı alabilir" dedi.

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