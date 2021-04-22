Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Thodex'' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımadığını açıkladı.
Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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