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Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Thodex'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımadığını açıkladı.

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22.04.2021 15:35:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Thodex'' açıklaması

Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan