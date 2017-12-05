Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması: Bölgeye kaos gelir

05.12.2017 13:14:56

Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Programı'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağına ilişkin haberlere dair, "Umarız bu haberler doğru değildir. Bu bilgiler yanlıştır. Böyle bir adım sorunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi, bölgedeki kırılgan yapıyı daha da kırılgan bir hale getirecektir, daha da tehlikeli bir hale getirecek, barış yerine kaos gelecektir. Çözüm süreci tamamen ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

"İKİ ÇÖZÜM VAR"

Bakan Çavuşoğlu, "Burada bir tek çözüm vardır o da iki devletli çözüm. Yan yana iki bağımsız devlet. Doğu Kudüs'ün başkent olduğu ve 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devleti ve İsrail devleti. Bölgeye barış ve huzur ancak böyle gelir." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin bütün dünyada şimdiden bir rahatsızlık olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Esasen Musevilerin birçoğunda da rahatsızlık var. Çünkü Kudüs üç dinin kutsal mekanıdır ve buna herkesin saygı göstermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Herkes sussa Türkiye Cumhuriyeti olarak biz susmayız. Doğruları söyleriz, yanlışların karşısında oluruz" dedi.