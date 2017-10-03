Bakan Canikli: PYD'ye silah vermenin hiçbir izahı kalmamıştır

03.10.2017 13:48:52

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Deniz Harp Okulu Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreninde Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımlarını eleştiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Bundan sonra o örgüte silah vermenin hiçbir izahı kalmamıştır, neden hala bu silah yardımlarını yapıyorsunuz. Bu silahların er ya da geç Türkiye'ye döneceğini Türkiye'ye yöneleceğini biz biliyoruz ve farkındayız' dedi.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Deniz Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Törenine katıldı. Törende, Türkiye de ilk kez günümüz teknolojisine uygun yüksek standartlara sahip komplike bir su üstü harp gemisini dizayn edilmesi ve entegrasyonunun yapması üzerine duyduğu mutluluğu dile getirdi.'KOMPLİKE BİR SU ÜSTÜ HARP GEMİSİ DİZAYN EDİYOR VE ENTEGRASYONU SAĞLANIYOR'Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Olabildiği ölçüde yerli silahlarla donatıyoruz. Fıkrateyni 3 buçuk yıl içinde tamamlayacağız. Bu projeler ile Türkiye de ilk defa günümüz teknolojisine uygun yüksek standartlara sahip komplike bir su üstü harp gemisini dizayn ediyor ve entegrasyonunu sağlıyoruz. Milli gemi inşaat projeleriyle dağınık halde bulunan yerli ve milli bilgi birikimine sahip bütün bu tecrübeleri bir araya getiriyoruz. Çok sayıda yerli sanayi kuruluşunun üniversitelerimiz ve bilimsel kurumlarımızın katkısıyla Türkiye'ye yerli harp gemisi tasarım ve inşaat alanıyla ilgili büyük oranda kazandırmış durumdayız. Bu gemileri sizler kullanacaksınız, sizler küresel barış ve istikrarın korunması için iç ve dış denizde okyanusta her yerde Türk bayrağını gururla taşıyacaksınız. Millete sadakat ve demokrasiye bağlılık sizlere güç veren rüzgarlar olacaktır. Milli ve manevi değerlerimiz sizlerin pusulası olacaktır. Şanlı tarihimiz ise sizlerin haritası olacaktır' ifadelerini kullandı.'TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA DERSİ VERİLMİŞTİR'Türkiye'ye yönelik hesabı olan herkese hesaplarını hayata geçirmeden önce 15 Temmuz gecesi yaşananları bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Caniklli, 'Milli egemenliğimize, bölünmez bütünlüğümüze ve demokratik değerlerimize karşı yapılan hain 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Asker kılığına girmiş insan müsveddelerinin teşebbüs ettiği bu girişim askerinden polisine, esnafından memuruna gencinden yaşlısına tüm vatan sevdalıları tarafından püskürtülmüş tüm dünyaya demokrasiye sahip çıkma dersi verilmiştir. Bu nedenle içeride veya dışarıda Türkiye'ye yönelik hesabı olan herkese söylüyoruz ki bu hesaplarınızı hayata geçirmeden önce 15 Temmuz gecesi yaşananları bir kez daha izleyin. Hangi millete ve kimlere karşı böyle çalışmalar yaptığınızı görün. Nasıl bir tepki, direnç ve kahramanlıkla karşı karşıya kaldığınızı göreceksiniz' dedi.'NEDEN HALA BU SİLAH YARDIMLARINI YAPIYORSUNUZ'Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımlarını eleştiren Bakan Canikli, 'Bugün yeni haberler var, müttefikimiz Amerika Suriye'den PKK'nın örgütünün tartışmasız bir şekilde kollu olan PYD'ye tırlarca silah ve mühimmat gönderiyor. Bugüne kadar DEAŞ terör örgütüyle mücadele çerçevesinde ve ona karşı kullanılmak gerekçesiyle Amerika tarafından PYD'ye bu silah yardımının yapıldığı ifade edildi. Şu anda DEAŞ terör örgütünün tehdidi de büyük oranda ortadan kalkmıştır. Eğer bu silahlar DEAŞ'la mücadele için gönderiliyorsa artık o gerekçe ortadan kalkmıştır. Bundan sonra o örgüte silah vermenin hiçbir izahı kalmamıştır. Neden hala bu silah yardımlarını yapıyorsunuz. Bu silahların er ya da geç Türkiye'ye döneceğini Türkiye'ye yöneleceğini biz biliyoruz ve farkındayız. Bunu silah yardımı yapan bu ülkelere de her fırsatta söylüyoruz itiraz ediyoruz ama sadece itiraz etmekle kalmayacağız' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN OYUNA GELMEYECEKTİR'"Her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi bu toprakların savunmasını hiçbir ülkenin, kişinin, kurumun insafına terk edemeyiz" diyen Bakan Canikli, 'Arazide varlığınızla olabildiğimizce söz sahibi olursunuz dikkate alınırsınız masada oyuna dahil edilirsiniz. Aksi halde hiçbir esamesiniz okunmaz. Biz bunu son dönemlerde somut olarak yaşadık özellikle Fırat Kalkanı harekatı sonucu elde edilen komisyon arazideki varlığımız bize bu alanlarda daha fazla söz söyleme imkanı ortaya çıkardı ve benzeri başka operasyonlarında yapılmasının önünü açtı. Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum son günlerde Kuzey Irakta, Irak'ın Kuzeyinde yaşanan hadiseler bizim dikkatimizi Suriye'den başka alanlara çevrilmesi gibi bir zafiyeti ortaya çıkarmadı. Kuzey Irak referandumuyla ilgili hukuk dışı Irak anayasasına aykırı o referandumla sağlanmaya çalışan amaçlardan bir tanesi Türkiye'nin dikkatinin Suriye'den çekilmesiyse böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Ama Türkiye hiçbir zaman böyle bir oyuna gelmeyecektir. Gereken hassasiyeti Kuzey Iraktaki gelişmelerle ilgili olarak orada gösteriyoruz ama Suriye de atılması gereken hangi adımlar varsa da atacağımız bu adımlar ve kararları Kuzey Iraktaki gelişmelerle hiçbir şekilde olumsuz yönde etkilemeyecektir. Bunu da burada açıkla ifade etmek istiyorum' diye konuştu.(Cenk İşver / İHA)