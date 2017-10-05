Bakan Canikli Özbek mevkidaşıyla görüştü

05.10.2017 12:12:54

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Özbekistan Savunma Bakanı Abdulsalom Azizov ile bir araya geldi.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Özbekistan Savunma Bakanı Abdulsalom Azizov'u bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı. Konuk bakanın tören birliğini selamlaması ve bakanlık özel defterini imzalamasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme yapıldı.