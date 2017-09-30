Bakan Bak, Sofuoğlu ile telefonla görüştü

01.10.2017 00:23:43

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaza sonrası Sofuoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Bak, milli motosikletçiyi arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sofuoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bak, Türkiye'nin milli sporcunun yanında olduğunu ve pistlere en yakın sürede döneceğine inandığını belirtti.