Bakan Bak heyelan bölgesinde

30.09.2017 17:25:50

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de heyelanda hayatını kaybeden Songül Tolan'ın cenaze törenine katıldı.

Çayeli ilçesine bağlı Gürpınar köyündeki Gürpınar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Bakan Bak ve Yazıcı'nın yanı sıra Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Belediye Başkanı Reşat Kasap, AK Parti İl Başkanı Muhammet Avcı, Songül Tolan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Toprak altından yaralı çıkarılan ve tedavisi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden anne Esma Tolan ise kızının cenaze töreninde yer alamadı.

İl Müftüsü İsmail Yalçın, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, yöre kadınlarının çok güçlü olduğuna değinerek şöyle konuştu:

"Annemiz Esma Tolan, helikopter kendisini almaya gelince 'Aman devletimize evlatlarımıza bir zeval gelmesin. Dikkatli olsunlar.' diye telkinde bulundu. Böyle kadınlarımız olduğu müddetçe devletimiz ilelebet yaşayacaktır. Allah kadınlarımızdan razı olsun."

Yalçın'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Songül Tolan'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. Bakan Bak ve Yazıcı, Songül Tolan'ın kardeşi Furkan Tolan'a başsağlığı diledi.

Bakan Bak ve Yazıcı, daha sonra Kaptanpaşa köyünü ziyaret etti, incelemelerde bulundu.