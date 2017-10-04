Bahçeli'ye ilginç hediye !

04.10.2017 19:58:02

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, üzerinde "Türkmen Beyi" yazan bir kılıç hediye edildi.Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin açılışına gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış sonrası partisinin il başkanlığını ziyaret etti. MHP il binası önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karanfil ve Türk bayraklarıyla karşılanan Bahçeli, "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" sloganları eşliğinde il binasına çıktı. Bahçeli'ye ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP'li belediye başkanları eşlik etti. MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Bahçeli'ye il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Bahçeli'ye üzerinde "Türkmen Beyi" yazan bir kılıç hediye edildi. Kılıcı yakından inceleyen Bahçeli, il yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, il yönetimiyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Genel Başkan Bahçeli, yine geldiği gibi yoğun kalabalığın tezahüratları eşliğinde aracına bindi.(Önder Aydın /İHA)