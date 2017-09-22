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Bahçeli'nin sözleri ODTÜ'lü Prof'u rahatsız etti
MHP Lideri'nin açıklamalarına anlam veremediğini söyleyen Hüseyin Bağcı, yaşanacakların dünyaya anlatılamayacağını ifade etti.
Motosikletlilerin üzerine süren şoföre polisten ders
Yolda motosikletlilere önce korna çalan ardından da üzerine süren şoför, polisi kendisinin haklı olduğuna ikna etmeye çalıştı. Polisin ise şoföre motosikletlilerin canını tehlikeye atmaması gerektiğini anlattığı anlar kamerada...
Bahçeli'nin sözleri ODTÜ'lü Prof'u rahatsız etti
MHP Lideri'nin açıklamalarına anlam veremediğini söyleyen Hüseyin Bağcı, yaşanacakların dünyaya anlatılamayacağını ifade etti.
Şişli'de otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular
Şişli'de kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çifte seyir halinde olan belediye otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan çift hafif şekilde yaralandı.
Büfeye giren otomobil kadını eziyordu!
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin büfeye girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir paket sigara için ikinci kattan atladı!
Arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucunda bir paket sigara karşılığında ikinci kattan atlayan genç ayağını kırdı.
İstanbul'da otobüse yetişmeye çalışan adamın azmi
İstanbul Okmeydanı'nda kaçırdığı otobüsün peşinden koşan vatandaşın azmi kameraya yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden metrelerce koşan vatandaş en sonunda otobüse yetişti.
16'lık oyuncudan muhteşem aşırtma
Feyenoord'un 16 yaşındaki golcüsü Toshio Lake, U17 Takımı ile oynadığı maçta güzel bir gole imza attı.
TIR'ın kör noktasına girerseniz başınıza bu gelebilir!
TEM Otoyolu Avcılar'da bir araç kullanıcısı, yolda seyreden bir tırın kör noktasından geçerek şerit değiştirmek isteyince kaza meydana geldi. Yaşanan o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Trump, kasırga mağdurlarına basket atar gibi yardım dağıttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Porto Riko'daki kasırga mağdurları için hazırlanan yardım malzemelerini basket atar gibi fırlatması tepki çekti.
Trump'ın bu davranışı büyük tepki çekti
Porto Riko'daki kasırganın ardından bölgeye ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, kasırga mağdurlarına kağıt havlu dağıtma şekli sosyal medyada büyük tepki topladı.
Heyelandan zarar gören evlerine pencereden girip çıkıyorlar
Rize’nin Pazar ilçesinde Kantar ailesi evlerinin kapısına yamaçtan kopan toprak parçalarının kapatması ve evin girişinin yağmur sularıyla dolması nedeniyle evlerine pencereden girip çıkmak zorunda kalıyorlar.
İstanbul Bahçeşehir’de otobüs devrildi!
TEM Ispartakule mevkii Mahmutbey yönünde çift katlı bir belediye otobüsü gişelere çarpıp yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Otoyolda kamyonun ön lastiği patlarsa ne olur?
Rusya'da seyir halinde ön lastiği patlayan kamyon feci bir kazaya sebep oldu. Şerit değiştirirken lastiği patlayan araç bariyerleri geçerek karşı şeride geçti. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.
MHP grubundaki o anlar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Barzani'nin referandumu sonrasında sınırların bozulması halinde Musul ve Kerkük'e girileceğini söyledi.
F-16'nın -40 derecede muhteşem kalkış anı
Savaş uçağı F-16'nın Norveç'te bir havaüssündeki muhteşem kalkış anı böyle görüntülendi.
Dünyanın en şanssız güvercini
Uçmak isterken saniyeler içerisinde bir kedi tarafından avlanan güvercin böyle görüntülendi.
Vatoz ve köpek balığını elleriyle denize bıraktı
Güney Afrika'nın Durban kentinde bir adam karaya vurmuş halde bulunan vatoz ve köpek balığını böyle denize bıraktı.
Yolcu uçağının motoru alev aldı!
Rusya'da Talakan'dan Irkutsk'a giden yolcu uçağının motoru arızalanarak alev aldı. Gökyüzünde yaşanan korku dolu görüntüler bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
Irak Türkmen Cephesi bürosuna bombalı saldırı kamerada
Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan bürosuna otomatik silah ve el bombasıyla saldırı düzenlendi. ITC Bağdat Yolu Büro Koruması Ahmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Akşam saatlerinde büromuzun nöbetçi korumasına kimliği belirsiz kişilerce iki yönden ateş açıldı. Silahlı saldırıyı müteakip büronun arka tarafına da iki el bombası atıldı.' dedi. Binada hasara yol açan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyen Şahin, ITC bürolarına
Türk gemisi Sicilya açıklarında 77 göçmeni kurtardı
Türkiye'den Amerika'ya gitmekte olan bir Türk şirketine ait konteyner gemisi, Sicilya açıklarında tekneleri batan 77 göçmeni kurtardı.
Kitap okuyan çocuklar bu bakkalda istediğini alıyor
İstanbul'da bir bakkal dükkanı işleten Kanber amca, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için öyle bir uygulama başlattı ki, sonuçtan hem çocuklar hem de kendisi memnun.
Aamir Khan'ın yeni filmi: Secret Superstar
Bollywood'un sevilen oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan'ın yeni filmi 'Secret Superstar', Türkiye'de de Hindistan ile eş zamanlı olarak 20 Ekim'de vizyona girecek.
Katalonya referandumu akıllara böyle kazındı
Katalonya referandumu akıllara İspanyol polisinin şiddeti ile kazındı.
Beşiktaşlı futbolcular Çin'in milli gününü kutladı
Sezon öncesinde Çin'e giderek bir hazırlık maçı oynayan siyah-beyazlı kulüp, Trabzonspor maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nin milli gününü kutladı. Beşiktaşlı futbolcuların kutlama için çektikleri videolar maç öncesinde statta gösterildi.
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