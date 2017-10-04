Bahçeli'den Turgutlu teşkilatına ziyaret

04.10.2017 21:03:09

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turgutlu ilçe başkanlığını ziyaret etti.Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete giren Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi'nin açılışına katılan Devlet Bahçeli, açılış sonrası Turgutlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.Yeni yerine taşınan ilçe başkanlığını ziyaret eden Devlet Bahçeli'yi partililer karşıladı ve Bahçeli'ye çiçek takdim edildi.Karşılamada Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar ve ilçe yöneticileri yer aldı. Bahçeli'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, MHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz eşlik etti.Bahçeli, Turgutlu teşkilatında çay molası verdikten sonra konvoyuyla birlikte karayolu ile Ankara'ya doğru yola çıktı.(İlker Uyar /İHA)