Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye çağrı: Gelin sürece destek olun

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Partiye seslenerek 'gelin yeni anaysa sürecine destek verin. Darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında partililere seslendi. Konuşmasına TBMM'nin kuruluş yıldönümünü hatırlatarak başlayan Bahçeli, TBMM'deki fezlekelerden ‘128 milyar dolar nerede? tartışmalarına, yeni anayasa hazırlama sürecinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerine kadar gündeme dair bir çok konuya değindi.

TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması gerektiğine vurgu yapan Bahçeli. “TBMM, Türk milletin temsil ve irade kurumudur. Milli birlik ve kardeşliğin ana karargahı burasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclisimizde yeri olamaz. Demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Eşkıyanın değil milletin hükmü geçerlidir” dedi.

MHP'nin yeni anayasa vizyonunu kavradığını ve çalışmaya başladığını ifade eden Bahçeli, “CHP'ye sesleniyorum: gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum gelin bu onura siz de dahil olun. Darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım” diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında yaşanan atışmaya da değinen Bahçeli, “Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın sergilediği ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak üzere özel olarak gönderildiğini ortaya çıkarmaktır. Sayın Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, Türk pençesini yemiştir” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin gündemden düşürmediği ‘128 milyar dolar nerde?' sorusuna sert yanıt veren Bahçeli “Para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Bunu bırakında 4 nisan bildirisinin hesabını verin. Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir.” dedi.

CHP ve İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

* Türkiye'nin geniş katılımlı bir anayasaya ihtiyacı var. Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arsında çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü bir anayasayla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir.

* Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek. Gelecek nesiller hiç affetmeyecektir. Bunu günlük siyasi çekişmelerin dışında tutmalıyız.

* Herkes ittifakla darbe anayasasının rahatsızlığını dile getirmektedir. O nedenle bazı siyasi zihniyetlerin sudan sebeplerle oyun bozanlık yapmaları tutarsızlık ve samimiyetsizlik değil de, nedir.

* Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine eften püften mazeretlerle karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse biliniz ki işbirlikçiliktir.

* Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa vizyonunun kavramış ve çalışmaya koyulmuştur. CHP'ye sesleniyorum: gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum gelin bu onura siz de dahil olun. Darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI FELAKETTİR

* Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere alınmak istenmektedir. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip İngiltere'nin devreye girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğu görülmektedir.

* Ukrayna ile Rusya arasında çıkacak olası savaş kuşkusuz felakettir. Akdeniz'de Yunanistan çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırmaktadır.

“YUNAN BAKAN TÜRK PENÇESİNİ YEMİŞTİR”

* Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın sergilediği ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak üzere özel olarak gönderildiğini ortaya çıkarmaktır. Sayın Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, Türk pençesini yemiştir.

* Yunanistan'ın maşalığa soyunması, ucuz bir oyundur. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır. Güvenceye alınan 12 adayı silahla ve askerle dolduran Yunanistan hem suçlu hem de korkaktır.

* Batı Trakya'daki soydaşlarımız asla yalnız değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır.

“128 MİLYAR DOLAR DEVLETİN KASASINDA”

128 milyar dolar nerede? sorusu ihanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı ‘kaybolan para yok' diyor, Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor.

* Ancak CHP yine bunu sorguluyor? Para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Bunu bırakında 4 nisan bildirisinin hesabını verin. Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir.

* İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayınlamak sonrada ‘metin değiştirilmiş' diye kıvırmak mertlik değildir. Mertlik demokrasiye sahip çıkmaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.