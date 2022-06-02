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Bahattin Uçar'dan yatırımcılara davet

Invest İnşaat, Sarıyer — Ayazağa'da geliştirdiği Vadi projesinde satışlara başladı. Projede konutların yanı sıra villalar, ticari üniteler ve rezidans daireler yer alıyor.

2022-06-02 14:04:54

23 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde yükselen ve toplam 444 bağımsız birimden oluşan projenin lokasyon değeri konusunda TİME TÜRK'e konuşan İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, "Bugün, 'Vadi' olarak adlandırdığımız.

Ayazağa bölgesi İstanbul'un en değerli lokasyonlarından biri haline geldi. Ortak girişimle ayata geçirdiğimiz Vadistanbul, hemen devamında geliştirdiğimiz Vadikoru ve yine aynı bölgede inşasına başladığımız Investvadi ile bölgenin tüm niteliği değişti. Bölgenin en değerli noktasında konumlandırdığımız Investvadi'yi 2.3 milyar liralık yatırımla geliştiriyoruz"dedi.

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