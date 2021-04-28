Baharın müjdecisi 'ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.
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Batman'ın Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdık. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca Konya’da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum.” dedi.
Tarlasında hamile tavsanı avlayan kişilere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı video ile herkesi kaçak avlanmayı önlemek için ihbar etmeye davet etti. İşte sosyal medya kullanıcısının o tepkisi; Bu mevsimde ve bu ay'da.. Bunun adı barbarlıktır caniliktir. Bu cinayetler yurdun her bölgesinde. Sürekli dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Görüldüğü üzere yetersiz kalıyoruz. Bu şahıslar işledikleri cinayeti böbürlene böbürlene marifetmiş gibi anlatıyor. ihbar hattı 112..
Türk televizyon tarihinde bir çok dizi kayıtlara geçti. Pek çoğu da izlenme rekorları kırdı. Bugüne kadar en çok sevilen ve izlenen dizi kayıtlara TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul olarak geçti. İkinci sırayı ise Kurtuluş Osman dizisi izlerken üçüncü sırada ise Osmanlı dizisi yer aldı.Dördüncü sıraya baktığımızda yine karşımıza tarihle ilgili bir dizi çıkıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Payitaht Abdülhamit bulunuyor. Liste video gösterim oranları üzerinden belirlendi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Gökpınar Gölü'nün, çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha çok ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.