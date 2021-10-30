Bağışıklığı artıran 15 çorba

1 Karalahana çorbası

Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen ve sarması, haşlaması gibi birçok lezzetli yemekleri yapılan 'karalahana' içerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklardan koruyor. Uzmanların, A, B, C ve E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından oldukça zengin olan ve virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle önerdiği karalahanaya ilgi arttı. Pazarda vatandaşlar sebze alışverişlerinde ilk tercihi karalahana olmaya başladı.

Malzemeler: 1 bağ karalahana, 1 çay kaşığı tuz, 3 adet soğan, yarım çay bardağı zeytinyağ, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı barbunya, 1 çay bardağı mısır yarması, 2 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı mısır unu

Yapılışı: Karalahananın kökü hafifçe kesilir ve alınır ardından ince ince kesilir. Tencerede suya tuz atılarak kaynatılır. İnce ince kıyılan lahanalar suya atılarak çok öldürmeden 5 dakika kaynatılır. Mısır yarması sıcak suda 10 dakika ıslatılır. Soğanlar ince ince kıyılır, tencerede yağ ile kavrulur. İsteğe göre çok az kuyruk yağı ilave edilir. Biber salçası da eklenerek kavrulmaya devam edilir. Haşlanıp suyu süzülen lahanalar tencereye alınır, üzerine barbunyalar konur ve karıştırılır. Mısır yarması, tuz ve sıcak su da eklenerek pişirilmeye başlanır. Mısır unu pişince hafifçe serpilerek ilave edilir ve servise hazırlanır.