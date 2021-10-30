Bağışıklığı artıran 15 çorba

12 Tarhana Çorbası
Tarhana bağırsak florasını ve bağışıklığı güçlendiren en önemli çorbalardan biridir. Tarhana çorbası devamlı karıştırılarak pişirilir, karıştırılmadığı takdirde tarhana suyla iyice karışmaz, topak, topak olur.
Tarhana yapımı için malzemeler: 5 kg un, 1 kg yoğurt, 1 kg kırmızı ve yeşil biber, 1 kg kuru soğan, 1 kg domates, 1 demet maydanoz, 1 demet nane, tercihe göre yarım kg haşlanmış nohut veya fasulye
Yapılışı: Bir gün öncesinden hamur için maya hazırlanır. Hazırlanan maya un ile yoğrulurken, yukarıda sayılan malzemeler de ilave edilmek suretiyle, karışım hazırlanır. Belli bir kıvama gelen karışım, geniş kap, (toprak çömlek veya leğen) içine konulur. 15-20 gün bu kapta bekletilir. Bu arada 2 günde bir, hafif ıslatılmış elle karıştırılarak mayalanması sağlanır. Daha sonra parçalanarak temiz bir bez üzerinde serilir, kuruduktan sonra elle ovularak elenir, bez torba veya toprak küpte saklanır. Pişirilirken salça, etsuyu ve tereyağı kullanılır. Sıcak servis edilir.
Tarhana çorbası için gerekli malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı domates suyu, 3 yemek kaşığı toz tarhana
Yapılışı: Yağ eritilir. Salça ve domates suyu eklenir. 4 su bardağı soğuk su eklenir. Tarhana ilave edilerek kaynayıncaya kadar karıştırılır. Üzerine istenirse nane serpilir.