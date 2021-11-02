Bağırsak Temizliği: 6 Doğal Detoks Tarifi
Bağırsak temizleme kürü birçok uzman tarafından önerilen son nesil bir detoks olarak bilinmektedir. Kolon kanserinden uzak kalmak ve sağlıklı bağırsak florasına sahip olmak için bu uygulamanın yapılması önerilir. Sağlıklı beslenmeye ek olarak önerilen bağırsak temizleme detoksu kişinin sindirim sisteminin daha aktif ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Temiz ve mutlu bağırsaklar ile birçok hastalıktan uzak kalmak da mümkündür.
1) Antioksidan Deposu Yeşil Mucize
Malzemeler:
1 adet küçük yeşil elma
1 dilim ananas
Kabuklu küçük salatalık
1 küçük portakal
1 kaşık aloe vera jeli
Uygulama:
Tüm malzemeleri bir blender içine atın ve iyice püre haline getirin.
Ezilen malzemelerin üzerine 1 bardak su ekleyerek biraz sıvı hale gelmesini sağlayın.
Hazırladığınız karışımı günde 2 defa içmeniz gerekecek.
Toplamda 7 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere taze şekilde içerek bağırsaklarınızı tüm zararlı maddelerden arındırabilirsiniz.
Bu kür aynı zamanda yağ yakıcı ve ödem atıcı olduğu için diyet yapanların da çok seveceği bir tariftir.
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2) Efsane Üçlü Sayesinde Mutlu Bağırsaklar
Malzemeler:
6 adet çilek
1 dilim ananas
4 – 5 dal maydanoz
Uygulama:
Listede yer alan tüm malzemeleri blender ile ezerek püre kıvamı veriniz.
Elde edilen pürenin üzerine 1 bardak su ekleyerek her sabah içmeniz önerilir.
Bu bağırsak temizleyen kür, idrar sökücü özelliğine sahiptir ve vücudu tüm zararlı toksinlerden arındırmaktadır.
Toplamda 7 gün boyunca her sabah kahvaltıdan önce 1 defa tüketerek, durağan bağırsakları hareketlendirebilirsiniz.
Bu kürü dönem dönem uygulayarak kolon kanserine karşı önlem de almış olursunuz.
Çilek, ananas ve maydanoz metabolizma çalıştıran besinler olduğu için bu kür sayesinde kabızlık gibi problemlerden de uzak kalmanız mümkündür.
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3) Pratik ve Kalıcı Çözüm: Zencefil!
Malzemeler:
1 bardak su
1 adet küçük boy taze zencefil
Uygulama:
Taze zencefili minik parçalara ayırın ve blender içine atın.
Üzerine 1 bardak suyu da ekledikten sonra blenderi çalıştırın.
Malzemeler iyi şekilde karıştıktan sonra süzerek bardağa aktarın.
Süzülen suya bir çay kaşığı bal ekleyerek tatlandırmanız da mümkündür.
Bal vücut direncinizi koruma konusunda etkili olacaktır.
Önerilen zencefil kürünü her hafta 1 defa uygulayarak bağırsak sağlığını kontrol altına alabilirsiniz.
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4) Kolon Kanserine Düşman Vitamin Kürü
Malzemeler:
1 fincan organik elma suyu
Yarım fincan sıcak su
Çay kaşığı ucunda deniz tuzu
1 tatlı kaşığı zencefil suyu
2 kaşık limon suyu
Uygulama:
Tüm malzemeleri her defasında taze olacak şekilde bir cezvede kaynatın.
Ilık bir sıcaklığa geldiğinde günde 3 defa yemeklerden önce tüketin.
Bu etkili kürü, 10 günde 1 defa olacak şekilde uygulayabilirsiniz.
Kolon kanserini önleyen, bağırsakları tamamen temizleyen bir etkiye sahiptir.
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5) Bal & Elma Sirkesi Gücü ile Bağırsak Temizliği
Malzemeler:
2 kaşık doğal bal
2 kaşık elma sirkesi
Uygulama:
Elma sirkesi ve balı karıştırarak bir macun haline getirin.
Bu macunu dolapta muhafaza edebilirsiniz.
Her sabah bu karışımdan 1 kaşık tükettiğinizde, bağırsaklarınızı temizleyerek güne başlamış olursunuz.
Bağırsak temizliği elma sirkesi ile en doğal yöntemlerle uygulanacaktır.
Evinizden elma sirkesini eksik etmemek için artık bir sebebiniz daha var.
Denemek için geç kalmayın!
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6) Ananas, Limon ve Salatalık Kürü
Son günlerde bağırsaklarınızın oldukça durgunlaştığını düşünüyorsanız bu kürü hemen uygulamalısınız. Mucize besinlerin bir araya gelmesiyle hazırlanan etkili kürü içmek için öncelikle malzemeleri bir araya getirelim:
Malzemeler:
1 halka ananas
1 orta boy salatalık
Yarım limon suyu
Uygulama:
Eğer smoothie cihazınız varsa tüm malzemeleri bir araya getirin ve güzelce ezin.
Ezilen karışımın üzerine 1 fincan içme suyu ilave ederek son defa yine karıştırın.
Karışımı her sabah uyandıktan 30 dakika sonra içebilirsiniz.
Bağırsaklarınızdaki bakterilere kadar ulaşan bu faydalı kür sayesinde tertemiz bir sindirim ve boşaltım sistemine sahip olabilirsiniz.
Smoothie cihazı olmayanlar ise doğrayıcı ya da blender kullanabilir. Bu şekilde şu adımlar izlenmelidir.
1 orta boy salatalığın kabuklarını soyun. Limonu da ikiye kesin ve yarısının suyunu sıkın.
Blender kabına önce salatalığı küçük parçalar halinde doğrayıp atın.
Ardından üzerine limon suyunu ekleyin.
Ananası da küçük parçalar halinde doğrayıp atın ve kısa aralıklarla sık sık çalıştırıp tüm malzemelerin ezilmesine yardım edin.
Son aşamada 1 fincan içme suyunu karışımın üzerine dökün yeniden blend edin.
Hazırladığınız kür karışımı pürüzsüz kıvam alacaktır. Bu kürü her sabah içerek tertemiz bağırsaklarla güne merhaba diyebilirsiniz. kaynak: nefisyemektarifleri
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