Bağırsak Temizliği: 6 Doğal Detoks Tarifi

Bağırsak temizleme kürü birçok uzman tarafından önerilen son nesil bir detoks olarak bilinmektedir. Kolon kanserinden uzak kalmak ve sağlıklı bağırsak florasına sahip olmak için bu uygulamanın yapılması önerilir. Sağlıklı beslenmeye ek olarak önerilen bağırsak temizleme detoksu kişinin sindirim sisteminin daha aktif ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Temiz ve mutlu bağırsaklar ile birçok hastalıktan uzak kalmak da mümkündür.