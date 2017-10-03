Bağdat'tan önemli adım

03.10.2017 14:15:07

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçime gideceğini açıklamasının ardından, Bağdat yönetimi tüm IKBY milletvekillerinin vekilliklerini askıya alma kararı aldı.

Ayrıca Irak yönetimi IKBY milletvekillerinin, IKBY bölgesine dönmesini istedi. IKYB bu sabah 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçime gideceğini açıklamıştı. Seçime katılmak isteyen partilerin en geç 6 Ekim'e kadar başvurularını yapması gerekiyor. 15 Ekim'den itibarense propaganda süreci başlayacak.

Parlamento seçimlerine onlarca parti katıldığı, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine ise şimdiye kadar bir tek adayın başvuruda bulunduğu belirtilmişti. Mevcut Başkan Mesud Barzani'nin ise aday olmayacağı açıklanmıştı.