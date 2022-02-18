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Bağdat'ta hayvanseverlerin buluşma noktası 'El-Gazıl Çarşısı'

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şorca bölgesinde bir çok hayvan türünün satıldığı 'El-Gazıl Çarşısı' , Iraklıların uğrak mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

2022-02-18 21:32:55

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Şorca bölgesinde bir çok hayvan türünün satıldığı "El-Gazıl Çarşısı", Iraklıların uğrak mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sadece Cuma günleri kurulan pazarda, Bağdat'ın yanı sıra diğer kentlerden gelen hayvan severler tarafından ilgi çekiyor. AA

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