DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Bağcılarlı sporcular İtalya’dan madalyalarla döndü

İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli takımının bütün sporcuları dereceye girdi. Sporculardan Hamide Doğangün 2 altın, Hamza Doğan 1 altın, Zübeyde Süpürgeci ile Zeynep Acet ise 1’er gümüş madalya elde etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 01:34:43
Bağcılarlı sporcular İtalya’dan madalyalarla döndü

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si 16-18 Nisan 2021 tarihlerinde İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Jesolo bölgesinde düzenlendi. Turnuvaya 33 ülkeden 275 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan kazanmak için mücadele etti. Dev organizasyonda Türk milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan da yer aldı.

3 altın 2 gümüş madalya

Üç gün süren şampiyonada; T53 kategorisi kadınlar 400 metre yarışında milli atletler Hamide Doğangün ve Zeynep Acet, kürsüde beraber yer aldı. 400 metre finalinde Hamide 59.04'lük derecesiyle altın, Zeynep 1.07.95'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Hamide, 800 metre finalinde de 2.03.20'lik derecesiyle birinci oldu.T54 kategorisi kadınlar 400 metrede Zübeyde Süpürgeci, 1.02.52'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.F46 kategorisi erkekler gülle atma finalinde Hamza Doğan, 12,83 metrelik atışıyla altın madalya kazandı.

Bağcılarlı sporcular İtalya'dan madalyalarla döndü2

Gurur duyduk, onurlandık

Milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımızın her birinin yurtdışından madalyalarla dönmeleri gurur verici bir olay. Başarılarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Bu zaferden dolayı son derece gurur duyduk, onurlandık” dedi.

Ömer Cantay'ın antrenörlüğünde başarıya imza atan milli sporcular da kendilerine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Çağırıcı'ya teşekkür etti.

Bağcılarlı sporcular İtalya'dan madalyalarla döndü1

Bağcılarlı sporcular İtalya'dan madalyalarla döndü3

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş