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Bağcılar’ın Z kuşağından örnek hareket

Yaşları 15 ile 22 yaş arasında değişen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, biriktirdikleri harçlıklarını Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaşlılar için kullandı. Yaşlıları evlerinde ziyaret edip onlarla sohbet eden gençler, yanlarında getirdikleri gıda kolilerini de kendilerine hediye ettiler.

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21.04.2021 01:59:49
Bağcılar’ın Z kuşağından örnek hareket

Yıl boyunca her kesime yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi, Ramazan ayı nedeniyle yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Z kuşağı olarak tabir edilen gençler, biriktirdikleri harçlıklarıyla marketten alışveriş yaptılar. Satın aldıkları yiyeceklerden de gıda kolisi oluşturdular. Meclis üyeleri daha sonra da 65 yaş üstü, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin evine konuk oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde onlarla sohbet eden gençler hem hal hatır sordu hem hayır dualarını aldı. Misafirliğin sonunda gıda kolileri ev sahiplerine hediye edildi.

Milletvekili de eşlik etti

Organizasyonlarından birinde gençlere AK Parti İstanbul Milletvekili Doç Dr. Emine Sare Aydın da eşlik etti. Ulu çınarların sıkıntılarını dinleyip isteklerini not alan Aydın, bu vesileyle kendisini yaşlılarla bir araya getiren gençlere de teşekkür etti.

Gelecek nesil daha şuurlu olacak

Gençlik Meclisi'ni vefalı çalışmalarından dolayı kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yarınlarımızı teslim edeceğimiz gençliğimizi böyle etkinliklerin içinde görmek bizi çok sevindirdi. İnşallah gelecek nesil daha şuurlu, inançlı ve bilinçli olacak. Bunu bugünden görebiliyoruz” dedi.

Şimdiye kadar 40yaşlıyı ziyaret eden gençlerin yardım ziyaretleri Ramazan boyunca devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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