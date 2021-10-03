Baba zürafa, yeni doğan yavrusunu görmeye geliyor
Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda yavrusunu görmeye gelen baba eşini tebrik etmeyi de ihmal etmiyor.
Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoda yavrusunu görmeye gelen baba eşini tebrik etmeyi de ihmal etmiyor.
İnanılmaz evlenme teklifi: 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijeni kapat
Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan bir polis memuru, kendisi gibi polis olan kız arkadaşına denizin altında sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Uysal'ın dalgıç arkadaşları, 'Benimle evlenir misin? Cevabınız 'evet' ise sarıl, 'hayır' ise oksijen tüpümü kapat' yazılı pankart açtı.