Baba Vanga'nın 2023 nükleer felaket kehaneti!
11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga adlı kahin, ölümünden önce 2023 için beş kehanette bulunmuştu. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden kadın, gelecek yıl dünyada nükleer bir felaket yaşanacağını, gezegenimizi sert Güneş fırtınalarının vuracağını ve biyolojik silahların kullanılacağını öngördü. Bu tahminler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her türlü silahı kullanmaktan çekinmeyeceğini açıklamasının ardından dünyadaki nükleer savaş endişelerini beraberinde getirdi. İşte Baba Vanga'nın 2023 için karanlık ve ürkütücü kehanetleri ...